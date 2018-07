Per combattere i populisti al Pd serve un leader liberale | europeista e di sinistra

Premier - Ikeme si ritira Per combattere la leucemia. Il commovente saluto ai Wolves : La vicenda di Ikeme, portiere inglese naturalizato nigeriano, aveva scosso il mondo del pallone un anno fa, quando gli era stata diagnosticata una forma acuta di leucemia ; immediato lo stop per ...

Caldo - Coldiretti : domani tanta frutta nei mercati di Campagna Amica Per combattere l’afa : Con l’arrivo del grande Caldo aumenta il rischio di colpi di calore soprattutto per le categorie piu’ deboli ed è importante difendersi con una corretta alimentazione. Pesche, albicocche, ciliegie, melone, cocomeri, susine e gli altri frutti di stagione sono il miglior modo per combattere l’afa e l’eccessiva sudorazione perché rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l’organismo. Gli agricoltori ...

Chi è Mariano Tomatis - l attivista che usa la magia Per combattere la TAV : Durante gli spettacoli dal vivo, ama capovolgere la classica dinamica teatrale dell'uomo-mago che sfrutta il corpo femminile per affermare il possesso di doti sovrumane. Quando chiama sul ...

Cosa indossare in ufficio Per combattere il caldo : Le ferie sono ancora lontane oppure siete appena tornati dalle vacanze e il solo pensiero di dover indossare un abito da lavoro con il caldo torrido vi rende nervosi? Ci sono degli ottimi stratagemmi per far sì che le giornate in ufficio siano più sopportabili. Certo, per chi sposta in macchina e trascorre le giornate in una stanza con l’aria condizionata, non ci sono grandi problemi; ma per quelli che utilizzano i mezzi pubblici o la ...

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme Per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

La dieta anti-caldo : i cibi Per combattere l’afa e non ingrassare : Come sempre, ci si ritrova ad attendere un anno intero il bel tempo, per poi ritrovarsi, dopo un mese di temperature altissime, a fare la danza della pioggia per poter vedere qualche gocciolina, nella speranza che l’afa faccia un passo indietro. Se nulla possiamo contro il meteo, a meno che non ci si sia davvero specializzati nelle danze propiziatrici per la pioggia, è possibile di certo agire sul nostro organismo, rendendo la digestione più ...

Fico : Insieme Per combattere le mafie : Roma – “Magistrato vigoroso e di grandi capacita’, Borsellino e’ Insieme a Falcone un baluardo della lotta alla mafia e simbolo della democrazia in questo Paese. La mafia non e’ un’entita’ astratta e lontana ma presente in diverse forme e in diversi settori della societa’. Serve l’impegno di tutti per contrastare le infiltrazioni e ricomporre i tasselli di una democrazia fondata sulla ...

Mal d'auto - arriva il profumo Per combattere la cinetosi : ... dovrà tenere in considerazione l'incidenza di elementi come la direzione in cui il veicolo viaggia, la velocità sostenuta ed eventuali cause esterne Non possiamo dunque parlare di 'scienza esatta' ...

WhatsApp limita l’invio di messaggi in massa Per combattere le fake news : (Immagine: pixabay/CC) La capacità di propagazione di una notizia, soprattutto se falsa, sta dando qualche grattacapo a WhatsApp che ha deciso di correre ai ripari, se di ripari si può parlare. Sarà infatti possibile inoltrare un contenuto contemporaneamente al massimo a 20 persone (e non più a 250), limite che India è stato ridotto a 5 persone, a causa di incidenti recenti che sono costati la vita a persone pesantemente diffamate da notizie ...

WhatsApp limiterà l’inoltro dei messaggi Per combattere le fake news : WhatsApp includerà un paio di cambiamenti all'interno dell'app per Android, nel tentativo di contrastare la diffusione delle fake news: in arrivo la limitazione per il numero di contatti a cui inoltrare i messaggi e la scomparsa del pulsante di inoltro rapido. L'articolo WhatsApp limiterà l’inoltro dei messaggi per combattere le fake news proviene da TuttoAndroid.

Michelle Williams in rehab Per combattere la depressione : Ex cantante delle Destiny's Child, Michelle Williams si è fatta ricoverare in un centro specializzato perché depressa. Via Twitter la popstar, 37 anni all'anagrafe e una carriera mai decollata dopo l'addio alle Destiny's, ha con coraggio confessato i propri problemi. prosegui la letturaMichelle Williams in rehab per combattere la depressione pubblicato su Gossipblog.it 18 luglio 2018 14:41.

USA : bambina di 12 anni inventa un dispositivo Per combattere l’inquinamento oceanico da microplastiche : Salvare gli oceani del pianeta dall’inquinamento della plastica non è proprio sull’agenda di un tipico 12enne. Eppure, Anna Du sta lavorando per raggiungere proprio questo obiettivo. La piccola, residente ad Andover (Massachusetts) è stata selezionata, insieme ad altri piccoli 9 inventori, come finalista per la 2018 Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. La sfida invita 10 piccoli inventori tra la quinta elementare e la terza media ad ...

Roma : ‘Acli con il cuore’ Per combattere la povertà sanitaria e per la prevenzione cardiologica : Roma – Si chiama “ACLI con il cuore” l’iniziativa delle ACLI di Roma dedicata al contrasto della povertà sanitaria e per la prevenzione cardiologica che si terrà domani, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in via Prospero Alpino, 20 a Roma. Una vera e propria «due giorni» totalmente gratuita e dedicata al cuore e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie alla presenza in sede del team ...

Boxing Star Permette di salire sul ring e combattere come in Punch-Out!! : Boxing Star è un gioco di pugilato in cui dovrete diventare una stella della boxe partendo dalle umili lotte di strada per arrivare al titolo di campione del mondo tramite la modalità storia. L'articolo Boxing Star permette di salire sul ring e combattere come in Punch-Out!! proviene da TuttoAndroid.