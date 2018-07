Pd | Boccia | “Renzi e cena coi suoi all’Aventino? Meglio feste dell’Unità Con la politica

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) “Renzi è libero di organizzare le cene che vuole, dove vuole e con chi vuole. Io preferisco ledell’Unità. Però era unache non mi pareva fosse ludica. Ed è stata comunicata comeper la riorganizzazione del Pd: penso che sia un tentativo, tra i tanti, di Renzi per mostrare i muscoli, per fare vedere che è ancora lui a comandare e a dettare la linea. Tutti esercizi che ci riportano a unavecchia, superata, fuori tempo, senza senso“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato Pd Francescocommenta lain una villa sull’Aventino, in cui Matteo Renzi ha radunato i parlamentari della sua corrente.auspica un’accelerazione dei tempi del Congresso: “In questo modo Renzi potrà decidere se candidarsi o se sostenere un’altra candidatura con una lineachiara. E’evidente che ...