Partinico | migrante picchiato e insultato Uno degli aggressori è stato fermato

Migrante insultato e picchiato a Partinico - fermato un aggressore | : Il 19enne richiedente asilo era stato aggredito da un gruppo di giovani mentre lavorava in un bar. Gli avrebbero gridato: "Vattene via sporco negro". I militari stanno interrogando un uomo di 34 ...

Migrante 19enne picchiato a Partinico - i carabinieri trovano uno degli aggressori : Era nel gruppo che ha riempito di botte e insulti un richiedente asilo di 19 anni. E’ stato individuato dal carabinieri di Partinico (Palermo) e portato in caserma uno dei tre aggressori del ragazzo senegalese che tre giorni fa era stato picchiato e insultato mentre stava lavorando in un bar di piazza Caterina. Il ragazzo, che ha chiesto asilo politico ed è ospite da due anni da una comunità in provincia di Palermo, stava servendo ai tavoli del ...