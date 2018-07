Partinico | insulti razzisti e botte a 19enne senegalese Denunciato un aggressore

Partinico : insulti razzisti e botte a richiedente asilo : Un 19enne senegalese residente a Partinico (Palermo) ha denunciato di essere stato insultato con termini razzisti da quattro ragazzi mentre lavorava come cameriere in un bar e di essere stato poi picchiato dagli stessi. "Vattene via sporco negro" avrebbe urlato il branco al giovane che si stava guadagnando la giornata servendo ai tavoli dell'esercizio pubblico. Non contenti, i responsabili degli insulti razzisti avrebbero anche aggredito il ...

