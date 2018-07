Parlo da Sola | lo speciale Anna Marchesini su Rai3

superguidatv

: Gli sketch più memorabili, i personaggi più amati, i ricordi degli amici. “Parlo da sola” speciale… - RaiTre : Gli sketch più memorabili, i personaggi più amati, i ricordi degli amici. “Parlo da sola” speciale… - meledame : RT @RaiTre: Gli sketch più memorabili, i personaggi più amati, i ricordi degli amici. “Parlo da sola” speciale #AnnaMarchesini? con @pino… - silviadolci1 : RT @RaiTre: Gli sketch più memorabili, i personaggi più amati, i ricordi degli amici. “Parlo da sola” speciale #AnnaMarchesini? con @pino… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Arriva suda”, una seratadedicata alla grandissima artista ed interprete teatrale: ecco quando va in onda A due anni dalla scomparsa di, Rai 3 omaggia e ricorda la sorprendente attrice e comica con una serata dal titolo “da”. Una serata all’insegna dell’intrattenimento con i mille volti di una delle più grandi attrici e comiche del nostro Paese.dasu: loLunedì 30 luglio alle ore 21.15 circa andrà in onda in prima serata suda“, lodedicato ade ai suoi mille volti di attrice e comica sorprendente. A due anni dalla morte,celebra la grande attrice di teatro e di tv con una serata che si preannuncia imperdibile. Una serata in cui il pubblico potrà ritrovare l’anima del Trio, la ...