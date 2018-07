Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka | le nozze come un reality

Tezenis Show – Da Paris Hilton a Valentina Ferragni : che spettacolo la presentazione della linea F/W 2018-19 [GALLERY] : Uno Show da favola con Tezenis per la presentazione della nuova collezione autunno inverno 2018-19 Da sempre Tezenis Show non è una semplice sfilata ma uno Show interattivo e coinvolgente che ha nel suo DNA il mondo della musica. L’ispirazione e il mood sono quelli di un CLUB “street” con Passerella effetto cemento, e l’atmosfera di essere in un club “cool” in un basement newyorkese ricreato nelle scenografie e dalla maxi discoball che ...

Da Emma Marrone a Paris Hilton dj - parata di star per la sfilata Tezenis : Non una semplice sfilata di moda, ma un fashion show interattivo che celebra il connubio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno 2018/19, il brand Tezenis fa le cose in grande stile a Verona e, con un'ispirazione da club street style newyorkese, ...

L’ATEO FEDEZ ‘TROLLA’ I FOLLOWERS SU BATTESIMO DI LEONE/ Chiara Ferragni invita Paris Hilton al matrimonio : FEDEZ risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio", trollando i FOLLOWERS. Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Paris Hilton da bambina con gli abiti di mamma Kathy : Paris Hilton Alzi la mano chi da bambina non ha mai aperto il guardaroba della mamma per provare i suoi abiti. Come le bimbe di tutte il mondo, anche la baby Paris Hilton giocherellava nella cabina armadio di mamma Kathy e quello che vedete qui sopra è un reperto risalente ai primi anni '90. Abito con stampa floreale griffato Moschino, ...

La nuova avventura (fashion) di Paris Hilton : Sul sito boohoo.com campeggia un countdown con cifre rosa confetto. E un avvertimento: «Tutto quello che devi sapere: è hot!». Così viene annunciata la collaborazione che tutte le ventenni del mondo stavano aspettando: il debutto della prima collaborazione tra il fashion retailer online Boohoo e Paris Hilton. Volete sapere i retroscena di questa liaison e dare un’occhiata in anteprima ai capi clou? Eccovi accontentate! Paris Hilton la conoscete ...

Conrad Hilton - 3 anni di libertà vigilata per il fratello di Paris : Conrad Hilton ricoverato in un ospedale psichiatrico Conrad Hilton rilasciato dal carcere dopo una cauzione da 90.000 dollari. Alla fine è arrivata la condanna, anche se 'attenuata'. Conrad Hilton, fratello minore di Paris, è stato condannato a tre anni di libertà vigilata per furto d’auto. I fatti risalgono al maggio dello scorso anno, quando Conrad venne arrestato per aver ...