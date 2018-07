Paradosso | Mediaset decide di Rai Forza Italia si spaccherà su Foa?

affaritaliani

: Certo che se la nomina di @MarcelloFoa non dovesse andare in porto, si dovrebbe affrontare il paradosso che il pres… - TONlCARLE : Certo che se la nomina di @MarcelloFoa non dovesse andare in porto, si dovrebbe affrontare il paradosso che il pres… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Salvini e Berlusconi ai ferri corti sul caso. Già, Marcello, il giornalista "sovranista" proposto dal Carroccio alla presidenza Rai, non soltanto non piace al Pd ma non mette d'accordo neanchee in primis il Cavaliere che ha fatto sapere di sentirsi "tradito" dalla decisione unilaterale del Ministro dell'Interno... Segui su affarni.it