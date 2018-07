Papa | ' Nel mondo prevalgano programmi di solidarietà | non di odio'

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

Sospese la ricerche della piccola Iushra - ma il papà spera ancora nel miracolo : Non vuole rassegnarsi Gazi Md Liton, il padre della piccola Iushra scomparsa da giovedì sull'Altopiano...

Euro Formula 3 - prima vittoria per Schumacher jr a Spa. Qui papà debuttò nel '91 e trionfò in F1 nel 92 : Il diciannovenne, figlio del sette volte campione del mondo della Formula 1, ha concluso sul gradino più alto del podio una splendida rimonta partita dalla sesta posizione in griglia. Proprio come ...

Don Minutella contro Papa : caos a Cagliari/ Video - incontro con prete scomunicato : duro scontro nella diocesi : Don Minutella, caos a Cagliari per incontro con prete scomunicato. La diocesi avverte i fedeli ma vanno in 50 alla "messa" dell'ex sacerdote. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Papà Pierluigi si laurea al posto del figlio Flavio - ucciso a 11 anni nel 2007 : Pierluigi Rossi ha perso il figlio Flavio il 2 luglio 2007. Il piccolo all'epoca aveva solo 11 anni e rimase ucciso da un colpo di fucile partito inavvertitamente mentre giocava con un amichetto a Villafranca d'Asti. Oggi Flavio avrebbe 23...

Papà a Tempo Pieno : Matt LeBlanc diventa ‘mammo’ e approda nell’access di Rai 2 : Matt LeBlanc Dal 1994 il suo volto è legato indissolubilmente a quello del suo personaggio più famoso, il mitico Joey Triviani di Friends. Ma Matt LeBlanc si ripresenta oggi al pubblico italiano con un ruolo completamente diverso: non sarà più un seduttore impenitente, infatti, ma un ottimo padre di famiglia disposto a fare il mammo per andare incontro alle esigenze di sua moglie. Papà a Tempo Pieno: da questa sera alle 21.05 su Rai 2 Dite addio ...

Migranti - l’appello di Papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Le cravatte di Maurizio Marinella - dalla soddisfazione di 007 al sogno del Papa. 'Un Natale Berlusconi ne ordinò 2.700' : Intervista al Corriere della Sera del patron del tempio della cravatta nota in tutto il mondo. Il suo segreto per vendere: 'Porto sempre quelle difettate'

Le cravatte di Maurizio Marinella - dalla soddisfazione di 007 al sogno del Papa. "Un Natale Berlusconi ne ordinò 2.700" : "Porto sempre cravatte difettate, come mio nonno e mio padre. Mio nonno indossava cravatte poco rappresentative perché diceva che il cliente non avrebbe mai comprato la stessa del commesso. Mio padre sosteneva che se ne indossi una troppo bella poi il cliente non riesce più a sceglierne un'altra". A parlare in un'intervista al Corriere della Sera è l'imprenditore Maurizio Marinella, proprietario del tempio della cravatta, ...

Papà annega nel Ticino - eroe turbighese salva figlia e nipote : salvataggio durante la tragedia nel Ticino Il Papà è morto annegato nel Ticino mentre stava cercando di mettere in salvo la figlia di 14 e la nipote di 9 anni. E' quanto accaduto ieri nella zona del ...

Ilary Blasi - beccata dal Paparazzo nel posto più impensabile : dove si è ridotta a fare shopping : Ilary Blasi si gode la sua pausa dagli impegni televisivi con un bagno di normalità. Come raccontano le foto pubblicate dal settimanale Chi , la conduttrice Mediaset è stata paparazzata al mercato di ...

"Papà e mamma dipingevano. Quindi c'era qualcosa nell'aria..." : Pensi che questi dipinti possano essere considerati espressioni di classe? Forse esiste una certa tradizione nell'estetica della classe operaia in ambito pittorico, ma dal contesto specifico in cui i ...