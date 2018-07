Paola Barale | «Io | indignata e offesa dalle donne»

Paola Barale - chiuso il caso per la foto a seno nudo : “Indignata ed offesa” : Paola Barale ha pubblicato un lungo post su Instagram dove parla della chiusura del processo contro il settimanale Chi, colpevole di aver diffuso un'immagine della showgirl in topless.

Paola Barale - le foto in topless scattate da Chi? “Il reato non sussiste”. E la showgirl protesta : “Io - umiliata” : Circa un anno fa Paola Barale e Raz Degan, dopo le voci su un ritorno di fiamma post Isola dei Famosi, erano finiti nel mirino del gossip. La showgirl era stata immortalata dal settimanale Chi in topless di prima mattina nella sua casa ad Ibiza. Il servizio fece clamore suscitando la dura reazione dei protagonisti che si trovano ancora in vacanza, su Instagram avevano commentato l’accaduto mandando a quel paese il direttore Alfonso ...

“Umiliata”. Paola Barale è fuori di sé. Colpa di ‘quella’ foto rubata : “Indignata e offesa” per quello che ritiene “un affronto”. Così Paola Barale descrive il suo stato d’animo attuale. Sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto in cui mostra alla fotocamera un cartello con scritto “Chiuso”, poi si sfoga. E racconta il perché. Entra nei dettagli, ma di fatto ha perso la battaglia legale contro il settimanale Chi che aveva pubblicato le sue foto a seno nudo un anno fa, nell’estate del 2017. La ...

Paola Barale e la foto a seno nudo - caso chiuso : ‘Indignata e offesa’ : Un anno fa aveva suscitato le ire di Paola Barale e di Raz Degan una foto della showgirl in topless immortalata di prima mattina nella sua casa ad Ibiza. I due si erano scagliati con parole dure via social network contro il settimanale che le aveva pubblicate salvo poi ricorrere alle vie legali. Ieri a quasi un anno esatto dal fatto, è arrivata la sentenza ‘il reato non sussiste’ e Paola Barale non ci sta. In un lungo post su ...

