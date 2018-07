Pallavolo | Italia-Cina al PalaEstra | al via la prevendita

Pallavolo - definito il quadro delle semifinali del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4 : Samsung Lega Volley Summer Tour, definite le semifinaliste del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4 Il Gran Finale del Samsung Lega Volley Summer Tour è servito: l’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport è arrivato alla sua ultima tappa e, a Lignano Sabbiadoro, si è conclusa la prima giornata del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4. Concluse le gare del sabato, si sono delineate ...

Pallavolo – Italia U18 super a Wevza : staccato il pass per la finale : Wevza U18: gli azzurrini travolgono la Spagna e volano in finale Prosegue il cammino degli azzurrini di Vincenzo Fanizza nel torneo Wevza under 18, in corso di svolgimento a Vilvoorde, in Belgio. La formazione tricolore, infatti, dopo essersi resa protagonista nella fase a gironi, chiudendo la pool B a punteggio pieno (3 V, 9 Pt), ha conquistato la vittoria anche nella semifinale di oggi, battendo la Spagna con il risultato di 3-0 (25-15, ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il roster del Club Italia Crai 2018-2019 : Il Club Crai femminile comunica le giocatrici pronte a disputare la stagione 2018-2019 Il Club Italia Crai femminile è pronto a fare il suo ritorno in Serie A1: dopo l’esperienza delle due stagioni 2015-2016 e 2016-2017, il team della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce i migliori giovani talenti del volley nazionale, calcherà nuovamente i campi della massima categoria nazionale nell’annata 2018-2019. Il Club Italia Crai è ...

Pallavolo – Italia U18 : azzurrini in semifinale a Wevza : Wevza U18: Gli azzurrini battono il Portogallo e accedono in semifinale Un altro successo per gli azzurrini under 18 nel torneo Wevza, in corso di svolgimento in Belgio. I ragazzi di Fanizza, infatti, dopo le due vittorie contro Olanda e Germania, sono riusciti a ripetersi anche quest’oggi contro il Portogallo 3-0 (25-22, 25-17, 25-21). Stefani e compagni, nonostante la certezza del primo posto nel girone, hanno approcciato bene il match, ...

Pallavolo – L’Italia femminile ancora al lavoro al Giulio Onesti : Nazionale femminile: le azzurre al lavoro al Giulio Onesti Prosegue il periodo di preparazione della nazionale seniores femminile al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Diciotto le atlete convocate dal ct Davide Mazzanti: Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Ofelia Malinov, Laura Melandri, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor, ...

Ivan Zaytsev - arriva il film sulla vita dello 'zar' italiano della Pallavolo : La storia e le passioni di un uomo raccontate tramite i suoi tatuaggi , - Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo italiana: 'Mi diverte essere una nuova star dei social!' - Sul prossimo numero di Oggi l'...

Ivan : lo Zar della Pallavolo - il docu-film dedicato a Zaytsev - su Italia 1 : Mercoledì 18 luglio 2018, a partire dalle ore 23:50, su Italia 1, andrà in onda un docu-film intitolato Ivan: lo Zar della pallavolo.Il docu-film in questione è dedicato alla vita, alle esperienze e alle imprese sportive di colui che, al momento, è il pallavolista Italiano più importante e rappresentativo: Ivan Zaytsev.prosegui la letturaIvan: lo Zar della pallavolo, il docu-film dedicato a Zaytsev, su Italia 1 pubblicato su TVBlog.it 18 ...

Pallavolo – Europei Under 20 maschili : secondo successo per l’Italia - battuta la Turchia 3-1 : La Nazionale azzurra ha superato con il punteggio di 3-1 la Turchia, secondo successo nella rassegna iridata dopo quello sulla Francia secondo successo per gli azzurrini di Monica Cresta agli Europei Under 20 maschili. Dopo la vittoria di ieri contro la Francia, infatti, l’Italia ha saputo ripetersi battendo per 3-1 (25-19, 25-19, 20-25, 25-23) la Turchia. In una giornata in cui si sono viste due vittorie per 3-2, da parte del Belgio sulla ...

Pallavolo – Europei Under 20 Maschili - domani l’esordio dell’Italia contro la Francia : domani alle ore 20, infatti, la Nazionale maschile Under 20 farà il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk Ultimo giorno di preparazione in vista dei Campionati Europei Under 20 Maschili per gli azzurrini di Monica Cresta. domani alle ore 20, infatti, Recine e compagni faranno il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk. La rassegna continentale quest’anno si svolgerà dal 14 al 22 luglio in Belgio e Olanda e ...

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Pallavolo - tutti a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana : Samsung Lega Volley Summer Tour: la carovana si sposta a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana. Squadre in campo nel weekend, tutti a caccia della Savino Del Bene Scandicci Attraverso gli Appennini, la carovana del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 viaggia da Lido di Camaiore, teatro lo scorso weekend di una prima tappa spettacolare, con grande partecipazione di pubblico, a Cesenatico, sulle coste del mare Adriatico. Dopo aver ...

Pallavolo – Italia femminile : la Nazionale in raduno a Roma da lunedì : Nazionale femminile: da lunedì le azzurre si radunano a Roma Da lunedì 9 luglio la Nazionale seniores femminile si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà il 20 luglio. Sedici le atlete convocate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti: Lucia Bosetti (dal 10 luglio), Carlotta Cambi, Cristina Chirichella (dall’11 luglio), Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah ...

Pallavolo - LVST18 : prima tappa nel weekend - in palio la Coppa Italia : Lido di Camaiore è pronta ad accogliere le beachers: Millenium al via con la prima storica partecipazione. Domani alle 11.30 la prima sfida Dopo i primi scambi mossi sulla sabbia del Rimbalzello, la struttura che ci ha ospitato in queste giornate di allenamento accanto a Salò sulle sponde del Lago di Garda, Millenium è pronta nel pomeriggio di oggi a spostarsi verso la Toscana, in provincia di Lucca. Si avvicina a grandi passi ...

Giochi del Mediterraneo – Pallavolo : l’Italia conquista uno splendido oro a Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri di Graziosi conquistano la medaglia d’Oro A Tarragona si è chiuso in trionfo il cammino della nazionale maschile di Pallavolo, medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella finale di oggi gli azzurri di Gianluca Graziosi hanno piegato i padroni di casa spagnoli 3-1 (25-22, 25-17, 33-35, 25-23), completando in maniera perfetta un torneo durante il quale, escluso il set perso oggi, non hanno ...