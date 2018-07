Palermo | ferito migrante | “Sporco negro” Razzismo | otto attacchi da giugno Salvini

Palermo. “Vattene via - sporco negro” - e giù calci e pugni : ferito migrante 19enne : La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto ...

Incidente sulla Comiso Pedalino : 25enne trasferito a Palermo : Un 25enne di Comiso stato trasferito in elisoccorso in una struttura sanitaria di Palermo dopo un Incidente stradale avvenuto sulla Comiso Pedalino

Palermo - Zamparini deferito dalla Procura federale : i dettagli : Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, è stato deferito al Tribunale federale nazionale dalla Procura della Federcalcio La Procura della Federcalcio ha deferito al Tribunale federale nazionale (Tfn) sezione disciplinare Maurizio Zamparini, socio e ‘patron’ del Palermo, per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di Federico La Penna, arbitro della finale di ritorno del play off ...

Palermo : giovane ferito gravemente - fermati i presunti aggressori : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Due fratelli sono stati fermati con l’accusa di essere gli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 25 giugno a Palermo quando un giovane fu ricoverato gravemente ferito. L’uomo era giunto presso l’ospedale Buccheri la Ferla, presentando una vistosa e profonda ferita da taglio all’altezza del collo. L’uomo, A.R., 36 anni, residente in zona ...

Uomo ferito da un proiettile a Palermo - indaga la Squadra mobile : Si indaga a Palermo sul caso di un Uomo ferito di striscio da un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto riferito, viaggiava nella notte a bordo di un'auto con un'altra persona, in via Autonomia ...

Palermo : giovane ferito alla testa da colpo di pistola - indaga la polizia : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 28 anni, F.G., è arrivato intorno alle 3 di questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una ferita al cuoio capelluto, provocata probabilmente da un proiettile che lo avrebbe colpito di striscio alla testa. Il giovane è stato

Palermo - incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)

Infortuni : crolla impalcatura - ferito operaio a Palermo (2) : (AdnKronos) - Si trova ancora al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo l'operaio rimasto ferito stamani nel crollo di un'impalcatura in via Domenico Lo Faso. L'uomo, F.E.L., che ha 27 anni e non 40 come riferito inizialmente dagli uomini della Polizia municipale, ha riportato un traum

Infortuni : crolla impalcatura - ferito operaio a Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Infortunio sul lavoro a Palermo. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura in via Domenico Lo Faso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due operai stavano lavorando su un’impalcatura quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha ceduto. Il 40enne ha fatto un volo di 5 metri, immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza ...