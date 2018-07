ilfattoquotidiano

: O?NOW ?I O??O?O??? da Palermo e TU? Sognare in grande non costa nulla, ma per farlo in due serve una grande fiducia… - Valerio_Scanu : O?NOW ?I O??O?O??? da Palermo e TU? Sognare in grande non costa nulla, ma per farlo in due serve una grande fiducia… - ilfattoblog : Palermo, due passi in città. Tra cisterne in eternit e spazzatura anche la bellezza fatica a respirare - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di domenica 29 luglio 2018) Facciamo due, vi va? Lo so, siamo ae ci sono più di 30 gradi, ma voglio mostrarvi le infinite meraviglie che regala la. Specialmente a voi, che ci venite per la prima volta. Andiamo verso il centro, il più grande centro storico di tutta Europa, ricco di bellezze architettoniche e monumenti. Venite, venite, vi faccio strada io, se no rischiate di perdervi. Questa è via Roma. L’hanno costruita 150 anni fa e all’epoca era una chicca, un gioiellino: palazzine liberty o in stile eclettico, negozi coi tetti alti a volta o a vela, boutique per signore e caffè. Per costruirla, vennero abbattuti il Palazzo Arezzo di Celano, Palazzo Monteleone, i giardini dell’Olivella. Esperienze architettoniche di pregio, di cui rimane traccia solo in vecchie foto e in ancora più vecchi dipinti. I Ciancimino ci sono sempre stati, a, sapete?se magari si chiamavano in un ...