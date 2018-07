Pagano il biglietto per vedere l' eclissi tra i Colli Euganei | ma la Luna è coperta dalla

huffingtonpost

(Di domenica 29 luglio 2018) Doveva essere un evento tranquillo, pacifico. Mille persone, una accanto all'altra, pronte ad ammirare e a contemplare un evento storico, la tanto attesadi. Ma gli organizzatori non avevano calcolato un importante fattore: la montagna. La stessa che ha poi coperto il satellite e rovinato lo spettacolo a tutti gli astanti. E da quel momento in poi, preso atto di quanto accaduto, vuoi per la rabbia, vuoi per l'influsso dellasull'umore delle persone, quella che doveva essere una riunione di curiosi gioiosi si è trasformata in caos totale.Immediate le richieste di rimborso, assalti improvvisati - a detta degli organizzatori: "Corre obbligo precisare che i presunti rimborsi di cui abbiamo letto su Facebook sono stati in realtà vere e proprie estorsioni che il nostro staff ha subito, preso d'assalto da capannelli di gente (crediamo aizzata da alcuni ...