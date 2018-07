Orso polare ucciso alle Svalbard dopo attacco alla scorta dei turisti

Norvegia : 40enne aggredito e ferito da un Orso polare - l’animale è stato abbattuto : Un uomo è stato aggredito e ferito da un orso polare nell’arcipelago norvegese delle Svalbard, nell’Artico: lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che il 40enne, impiegato della compagnia tedesca Hapag-Lloyd Cruises, lavorava sull’imbarcazione MS Bremen della società. Mentre si trovava a bordo con un gruppo di turisti per raggiungere la costa, poco dopo l’approdo, un orso polare lo ha attaccato alla ...

Come s'insegna a un Orso polare a usare un tapis roulant: E soprattutto, perché? C'è un'importante ragione scientifica: capire quante energie consumano ora che il cambiamento climatico potrebbe costringerli a camminare più a lungo

Il set del fotografo naturalista è uno spettacolo tra i ghiacci. E a un tratto spunta l'Orso polare curioso: La vita del fotografo naturalista è fatta di lunghi appostamenti in condizioni estreme con il rischio di essere attaccati da animali feroci. Un fotografo sta effettuando diversi scatti ravvicinati a un orso polare che non sembra intenzionato ad allontanarsi. Il fotografo, che dimostra estrema freddezza ogni volta che il grosso predatore si avvicina, lo allontana inseguendolo minaccioso. Con questo pericoloso espediente riesce a procacciarsi ...

Orso polare uccide un uomo in Canada, Isola di Sentry: il 31enne sbranato dopo aver difeso le figlie. Tragica fine per un uomo canadese, mangiato vivo dall'animale nordico

