Ora la partita è sull' informazione Braccio di ferro Lega-M5s sul Tg1

BERRETTINI BAUTISTA/ Diretta finale Atp Gstaad 2018 : streaming video e tv - Orario della partita : BERRETTINI BAUTISTA-Agut, Diretta: finale Atp Gstaad 2018. L'allievo di Vincenzo Santopadre sfida lo spagnolo dopo aver eliminato in semifinale l'estone Zopp. Caccia ai top 50 ATP.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 03:33:00 GMT)

C'è ancOra speranza per la Casa delle donne di Roma : la partita è aperta : La situazione della Casa delle donne di Roma si fa più difficile, anche se rimane aperto uno spiraglio. Il comune di Roma non ha voluto – o non ha potuto accettare – la proposta avanzata dalle donne di riconoscimento dei crediti accumulati nella gestione trentennale del complesso del Buon Pastore, cercando di giungere a un accordo per risolvere il contenzioso pregresso e ha annunciato la decisione di revocare la convenzione ...

Contratto 'riders' - la partita è ancOra aperta : In corso un nuovo confronto con i rappresentanti delle piattaforme online al Ministero dello Sviluppo economico. Restano i nodi dei compensi, delle tutele e della sicurezza -

Frosinone Oakville Blue Devils/ Streaming video e diretta tv : Orario della partita (amichevole) : diretta Frosinone Oakville Blue Devils, Streaming video e tv: orario e presentazione della partita che si gioca in Canada, nel corso della tournée che i ciociari affrontano a luglio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Rai - verso l accordo Lega-M5S Salini favorito per il posto di ad. Ma la partita è ancOra aperta : Il tutto sotto la supervisione del ministero dell'Economia. Ma in campo non c'è solo Salini. La giornata decisiva è qualla di domani, con un vertice di maggioranza convocato ad hoc. L'ufficialità si ...

Fognini Gasquet/ Diretta finale Atp Bastad 2018 streaming video e tv - Orario della partita : Diretta Fognini Gasquet, finale Atp Bastad 2018 streaming video e tv: il tennista sanremese affronta il francese nell'ultimo atto dello Swedish Open, un torneo su terra di categoriua 250(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:00:00 GMT)

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : quando si giocata? Data - programma - Orario d’inizio e tv : come guardare la partita : Domenica 15 luglio si disputerà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Francia e Croazia si sfideranno allo Stadio Luzhniki di Mosca per la partita più importante e attesa, quella che mette in palio il trofeo più prestigioso e ambito: ci aspettiamo un atto conclusivo particolarmente scoppiettante e avvincente in cui può succedere di tutto anche se i transalpini saranno i grandi favoriti della vigilia. Due Nazioni si stringono attorno ai propri ...

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Serena Williams streaming video e tv - Orario della partita (tennis - quarti) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:30:00 GMT)

Croazia-Inghilterra - semifinali Mondiali 2018 : programma - Orari e tv e come seguire la partita : Mercoledì 11 luglio alle ore 20.00, al Luzhniki Stadium di Mosca, Croazia e Inghilterra scenderanno in campo per la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli Inglesi arrivano all’appuntamento con grande fiducia, dopo aver ben impressionato sul piano del gioco nel successo (2-0) contro la solida Svezia. Un roster molto ben organizzato quello di Southgate che punta a riportare i britannici in una finale a distanza di ...

Francia-Belgio - semifinali Mondiali 2018 : programma - Orari e tv e come seguire la partita : Martedì 10 luglio alle ore 20.00 Francia e Belgio scenderanno sul rettangolo di gioco del Saint Petersburg Stadium per la prima delle due semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I transalpini sono reduci dal convincente successo (2-0) contro l’Uruguay e sono nel roster delle qualificate a questo turno la principale candidata alla vittoria finale. Da par loro i Diavoli Rossi, reduci dal sorprendente successo (2-1) contro il ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi- : programma - Orari e tv e come seguire la partita : Lunedì, la sfida contro la russa Ekaterina Makarova , n.35 del mondo, , per centrare il miglior risultato in carriera sull'erba di Church Road e guadagnarsi un posto tra le giocatrici migliori dello ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi- : programma - Orari e tv e come seguire la partita : Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. Era il 2012 quando la marchigiana riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships, ripetendosi in questa edizione dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può segnalare una svolta nella carriera della 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013). ...

Wimbledon 2018 - Fabio Fognini-Jiri Vesely : programma - Orari e tv e come seguire la partita : Fabio Fognini torna in campo per il terzo turno di Wimbledon. Il ligure, dopo aver sconfitto in tre set Simone Bolelli, se la vedrà contro il ceco Jiri Vesely. Un giocatore ostico, che però Fabio ha sempre battuto fin qui in carriera. I tre precedenti, infatti, si sono sempre risolti in favore del giocatore di Arma di Taggia, ivi compresa la sfida al secondo turno dello scorso anno nei Championships, quando l’azzurrò trionfò in tre ...

Diretta / Brasile Belgio streaming video e tv Mondiali 2018 : numeri della partita - formazioni - Orario e quote : Diretta Brasile Belgio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2018, una grande sfida(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:50:00 GMT)