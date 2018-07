Omicidio ad Aprilia | straniero ucciso da due italiani

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Roma, 29 lug. (AdnKronos) – Duesono stati denunciati in stato di libertà perpreterintenzionale in concorso in relazione all’uccisione, ad, di un marocchino di 43 anni. E’ quanto si legge sul sito di ‘Latina Oggi’, secondo cui gli indizi a carico dei due, incensurati e quarantenni del luogo, sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di persone presenti, impossibilitate a negare davanti all’evidenza. Uno degli indagati era rimasto sul luogo del fatto, l’altro, resosi irreperibile e avendo saputo che era ricercato, si è infine costituito. La vittima è stata identificata in un marocchino di 43 anni con precedenti di polizia. Aveva con sé uno zaino con arnesi da scasso.L'articoloadda due...