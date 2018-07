Occupazioni | Salvini | Sgomberi più facili Poteri ai sindaci | verrà cambiata

Occupazioni - il piano Salvini : "Adesso sgomberi più facili" : ... 'perfezionate, cambiate e migliorate' in modo da produrre una più 'rigorosa politica degli sgomberi , utile anche a ridurre il numero delle situazioni risalenti nel tempo'. 'Ben 92 stabili ...

'Sgomberi più facili' - la svolta di Salvini sulle Occupazioni : ROMA L'input dato agli uffici è stato chiaro: va rivista e superata la circolare Minniti dello scorso 1° settembre sulle occupazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole cambiare la ...

**Governo : Salvini - chi aveva preOccupazioni - si ricrederà** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ci piacerà che il governo rappresenti il meglio, settore per settore, e siamo sicuri che quando si passerà dalle parole ai fatti tutti coloro che avevano preoccupazioni le dismetteranno, perchè il nostro obiettivo è far crescere l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Salvini, chi aveva ...