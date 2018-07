Nuovi problemi in Fortnite | un bug permette di creare muri invisibili

optimaitalia

(Di domenica 29 luglio 2018) Continua senza sosta l'inarrestabile marcia di, il Battle Royale di Epic Games che nel giro di una manciata di mesi si è imposto come uno dei titoli più giocati in assoluto nell'intero panorama videoludico mondiale. Un successo irrefrenabile e che ha fatto tremare anche veri e propri colossi del calibro di FIFA 18 e GTA Online, chiari mattatori delle classifiche di vendita che nell'ultimo periodo hanno però visto i propri numeri flettere sensibilmente appannaggio del gioco di Epic Games.Ovviamente non tutte le ciambelle escono con il buco, e il discorso non può non valere anche per: numerosi sono infatti iche sono stati riscontrati nel corso della (per ora ancora) breve carriera del titolo, sebbene gli sforzi costanti e tempestivi profusi dal team di sviluppo abbiano consentito di beneficiare quasi sempre di un'esperienza di gioco gradevole e ...