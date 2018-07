Nuoto - Trials Usa 2018. Kathleen Baker da urlo : record del mondo nei 100 dorso! King - Murphy e Andrew non si fermano : Ha fatto la storia, sfiorando la leggenda, Kathleen Baker, nuova campionessa statunitense dei 100 dorso ma soprattutto nuova primatista mondiale con 58″00. Argento a Rio dietro a Katinka Hosszu, argento a Budapest alle spalle della ormai ex primatista mondiale, la canadese Kylie Masse, Kathleen Baker ha svestito nella notte italiani i panni della seconda di lusso ed ha nuotato i 100 dorso più veloci di sempre, toccando ai 50 in 27″90 ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Sabato 28 luglio. Finalmente Dressel! Murphy : una scheggia a dorso - Andrew concede il bis : Caeleb “Diesel” Dressel attende il terzo giorno di gare per battere il primo colpo ai Campionati Statunitensi di Irvine, validi come Trials per i Mondiali in Corea 2019 e per i Panpacifici in programma a Tokyo fra due settimane. Il super campione di Budapest sale in vetta alle classifiche mondiali stagionali nei 100 farfalla che domina con un ottimo 50″50, scavalcando nella graduatoria un certo Chad Le Clos che quest’anno ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Sabato 28 luglio. Finalmente Dressel! Murphy : una scheggia a dorso - Andrew concede il bis : Caeleb “Diesel” Dressel attende il terzo giorno di gare per battere il primo colpo ai Campionati Statunitensi di Irvine, validi come Trials per i Mondiali in Corea 2019 e per i Panpacifici in programma a Tokyo fra due settimane. Il super campione di Budapest sale in vetta alle classifiche mondiali stagionali nei 100 farfalla che domina con un ottimo 50″50, scavalcando nella graduatoria un certto Chad Le Clos che ...

Nuoto - Trials Usa 2018 venerdì 27 luglio. Largo ai giovani : Andrew e Smith strabiliano - Ledecky ancora vincente - Dressel ancora sconfitto : Largo ai giovani nella seconda giornata dei Campionati Statunitensi di Nuoto, che valgono come Trials per Panpacifici e per i Mondiali 2019. I nomi più altisonanti sono quelli di Michael Andrew, l’enfant prodige del Nuoto statunitense, finalmente sbocciato, che infligge una sonora sconfitta a Dressel nei 50 farfalla, issandosi al secondo posto mondiale stagionale e della giovane dorsista Regan Smith che vince a pari merito con Kathleen ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Ledecky domina senza record - Dressel delude. Manuel e Flickinger le star della prima giornata : Si aprono all’insegna, tanto per cambiare, di Katie Ledecky i campionati americani di Nuoto, validi come Trials per i PanPacifici di agosto e per i Mondiali di Corea 2019. La mezzofondista di Washington vince gli 800 stile libero in scioltezza, dando l’impressione solo nella prima parte di dare l’assalto al suo record del mondo. Nel finale Ledecky cala il ritmo e tocca in 8’11″98, precedendo di quasi 10 secondi Leah ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Tutto pronto a Irvine : in palio Gwangju 2019. Ledecky e Dressel a caccia di record! : Vorrà ribadire la propria leadership, a suon, perchè no, di record del mondo che per lei sono all'ordine del giorno. Caeleb Dressel è pronto a confrontarsi a distanza con le frecce della velocità ...