Notte bianca 2018 a Ortona

Venafro Grande successo per la Notte bianca "E-state svegli" : Famiglie, bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità, tra stand gastronomici, spettacoli itineranti e dj set, di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria, grazie anche ai ...

A Giaveno la Notte bianca porta musica - gastronomia e colore : Al Cinema San Lorenzo sarà proiettato il film "Una vita spericolata" di Marco Ponti con spettacoli alle 18, alle 20 e alle 22, ad ingresso unico a soli 3 euro. L.V.C.

Mercatino della Notte Bianca² Porto Tolle : Per tutta la serata si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini, Giochi Gonfiabili ed i Negozi saranno Aperti. Evento clou il Tour di 'Hashtag Music Festival', con la presenza ...

Coriano : sabato 4 "La Notte bianca del Cibo italiano". Menù e degustazioni per celebrare l'Artusi : Le proposte tutte diverse, con Menù creati per l'occasione, accontenteranno tutti i palati e tutte le tasche, e in alcuni casi saranno accompagnate da brindisi sotto le stelle, musica, spettacoli ...

Montescaglioso : 3ediz. de "La Notte Bianca" : ... in Via Carlo D'Alessio dalle ore 20.30 giochi e spettacoli per bambini, in Via Garibaldi alle ore 22.30 spettacolo di cabaret con il comico pugliese Gianni Ciardo, a seguire , ore 0.30, in Corso ...

Notte bianca ortonese - UNA NOTTE IN VETRINA : Proseguendo verso il Castello, l'Enoteca regionale accompagnerà le degustazione dei vini abruzzesi con spettacoli musicali di bossa nova mentre gli artisti di Zooart esporranno la loro produzione tra ...

Pietra Ligure : Notte bianca Summer Dance anche al parco negro : La serata del 26 luglio a Pietra Ligure sarà all'insegna della musica, dei suoni, dei colori e del divert imento. Proprio per valorizzare un luogo simbolo di Pietra Ligure come il parco negro la Notte ...

E-state Svegli! La 'Notte Bianca' di Venafro : SABATO 28 LUGLIO 2018, LUNGO CORSO CAMPANO A Venafro * ISOLA PEDONALE * STREET FOOD * ANIMAZIONI E GONFIABILI PER BAMBINI * CONCERTI * DJ SET * SPETTACOLI ITINERANTI E TANTO ALTRO Musica, cibo e tanto divertimento a partire dalle ore 19, di sabato 28 luglio, lungo Corso Campano. La Notte Bianca di Venafro si preannuncia ricca di eventi per ...

Modica Summer Fest : numeri da record per Notte bianca e schiuma Party : Il Modica Summer Fest colleziona già record di presenze. Lo scorso weekend con la notte bianca in piazza Mediterraneo e l'atteso schiuma Party

Tutto pronto e grande attesa per la Notte bianca Summer dance di Pietra Ligure : Tutto pronto e grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure. Dalle ore 18.00 di giovedi 26 luglio le piazze, le vie e il lungomare g. bado, chiuso eccezionalmente al traffico, si ...

festa a Massa per la Notte bianca : tutti gli appuntamenti : ... campione di Bmx, la disciplina di acrobazie in bicicletta che lo ha portato a salire sul palco di Italians Got Talent nel 2013, dalle 22 ogni mezz'ora intratterrà i presenti con spettacoli ...

Notte bianca a Gaggiano : torna in funzione la fontana di via Gramsci : Tra i numerosi eventi inseriti nel programma ci saranno anche spettacoli dedicati ai bambini come quello organizzato in Piazza Daccò a partire dalle ore 20.30. Nella nuova piazza il programma della ...

Iniziano i preparativi per la 'Notte Bianca' : info e viabilità : Negozi, food Truck, palchi per spettacoli e musica dal vivo, dj set, bar e altro allieteranno la nona edizione della tanto attesa manifestazione. In Piazza Rossetti ci sarà la musica di Claudio ...

A Sigillo Notte bianca sport paralimpico : ... insieme al logo disegnato dagli allievi dell'istituto omnicomprensivo di Sigillo, contribuirà a lanciare il messaggio di inclusione che caratterizza la "notte bianca dello sport paralimpico", a ...