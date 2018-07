Nomine | ora tocca a Fs | martedì l' assemblea per la scelta del nuovo cda

Il Pd s'è preso l'Italia. E ora strepita per due Nomine in Rai : La stagione governativa dell' ex sindaco di tizie cioè fake news e non scienza della comunicazione, è addirittura ospite di Russia Today e dunque è un prezzolato al servizio di Putin, ha persino ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

Nomine RAI/ Ancora una fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)

SUI GIORNALI. Rai e Ferrovie - alta tensione sulle Nomine nella maggioranza - : «Questa presa di posizione afferma il Capo dello Stato rimane la più grave offesa recata dalla scienza e dalla cultura italiana alla causa dell'umanità». Parla del passato, il presidente della ...

Nomine Rai - la quadra ancora non si trova. Tensione su presidente e Tg1 : Sullo schema della "grande spartizione" esplode l'ufficio di presidenza della Vigilanza, alla sua prima convocazione. Col presidente Alberto Barachini che chiede il "rispetto della regole" sulla Rai e chiama in audizione i ministri Tria e Di Maio. Perché, in base alla legge, spetta all'amministratore delegato nominare i direttori delle testate, mentre al consiglio di amministrazione spetta un parere vincolante a maggioranza di due terzi. ...

Nomine : vertice a Palazzo Chigi su Rai - ancora dubbi : Tria: 'Salvini può incontrare candidati uno ad uno, poi deciderò io'. Il premier: 'Sarà scelta collegiale' -

Nomine - patto per la Cdp : ora la Lega punta ai vertici di Eni e Fs : Chiusa una partita, quella della Cassa Depositi e Prestiti, molte altre ne rimangono aperte. Piatto ricco, mi ci ficco verrebbe da dire ricordando che proprio l'arrivo di una valanga di Nomine in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : accordo di Governo sulle Nomine - nodo Istat con Boeri (21 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo di Governo sulle nomine. Grasso condannato a risarcire il Pd. Ministro Savona indagato per usura bancaria. (21 luglio 2018).(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 05:20:00 GMT)

M5s e Lega completano il puzzle "Nomine" : ora il governo è pronto a cambiare l'Italia : Per capire l'importanza di questa nuova tessera del puzzle del nuovo potere politico italiano è importante tener conto che la cassa deposito e prestiti sarà il motore finanziario su cui si intende far leva per...

Cda Rai - Riccardo Laganà eletto dai dipendenti : sconfitto Natale dell’Usigrai. Ora mancano solo le Nomine del Tesoro : Il nuovo consiglio d’amministrazione della Rai inizia a prendere forma: ai quattro membri già scelti dal Parlamento, si aggiunge ora Riccardo Laganà, il primo consigliere nella storia dell’azienda eletto dall’assemblea dei dipendenti di Viale Mazzini. La sua figura rappresenta infatti una novità all’interno della governance della tv pubblica, introdotta dalla riforma Renzi del 2016 con l’intento di inserire nel cda un ...

Nomine - l'ira di Di Maio : è una scelta politica. Salvini per ora fa il pompiere : Perciò nega che il ministro dell'Economia sia diventato un caso politico, lasciando a Giorgetti il ruolo del poliziotto cattivo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha ben presente la ...

Governo nel caos sulle Nomine. Vertice convocato e sconvocato nel giro di un'ora. Tria tiene il punto su Scannapieco a Cdp : Il padrone di casa aveva messo a disposizione la location che conta e le migliori intenzioni nonostante l'ingrato e complicato compito del mediatore. Ma gli invitati non si sono presentati. Ufficialmente per impegni già presi, ma dietro il Vertice sulle nomine convocato e sconvocato dal premier Conte nel giro di un'ora, ci sono distanze e screzi che sanciscono lo stallo totale e lo scontro, ancora incandescente, tra Salvini, Di Maio e il ...