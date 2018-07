ilfattoquotidiano

: Da ' Il Fatto Quotidiano' - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - fattoquotidiano : No Tav, raduno a Venaus: “Non abbiamo governi amici. 5 stelle? Hanno promesso, ma ora ci sentiamo traditi” - erregi69 : No Tav, raduno a Venaus: “Non abbiamo governi amici. 5 stelle? Hanno promesso, ma ora ci sentiamo traditi” -

(Di domenica 29 luglio 2018) “Il movimento No Tav non ha mai avuto”. Al Festival Alta Felicità di, la quattro giorni di musica e cultura organizzata dal movimento contro la grande opera, gli attivisti restano scettici sulle polemiche tra Lega e M5s sul tema Tav. “Finché non vedo non credo – racconta Gianna mentre è impegnata nello stand dei Fornelli in Lotta – anche perché non solo di No Tav si vive, basta vedere le politiche in tema di migranti. Se poi prenderanno questa decisione, sarò contenta, ma voglio vedere quale sarà la contropartita perché nulla sarà gratis”. Una preoccupazione condivisa tra le tende degli attivisti arrivati da tutta Italia per ascoltare le note dei Modena City Ramblers, Dub Inc, Mezzosangue e tanti altri artisti. “L’unica grande opera che ci piace è quella cheascoltato ieri sera” scherza un ragazzo facendo riferimento all’inaugurazione di ...