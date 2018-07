Usa - sparatoria a New Orleans : tre morti e sette feriti : Tre persone sono state uccise e altre sette ferite in una sparatoria a New Orleans. Il portavoce della polizia municipale Aaron Looney afferma in un comunicato che la sparatoria è avvenuta sabato sera ...

Si scrive Perugia ma si legge New Orleans : diamo i voti a Umbria Jazz : l festival pop più significativi d’Europa - Italia e isole comprese - raccontati dal nostro inviato. Protagonista di questa puntata, Umbria Jazz, la storica kermesse musicale umbra, entrata da quest’anno nel novero dei festival d’interesse nazionale, che festeggia la 45 edizione, con un programma al solito di alto profilo

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina è viva?/ Il mistero di New Orleans e il dolore dei genitori... : Ylenia Carrisi, sul web si torna a parlare della sua scomparsa: è viva? Negli Usa circolano voci di svolta nelle indagini, ma non ci sono riscontri e Al Bano e Romina restano in silenzio(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:00:00 GMT)

“Svolta dopo 24 anni?”. Scomparsa Ylenia Carrisi : cosa è successo a New Orleans : Si riapre il caso di Ylenia Carrisi? La svolta relativa alla figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Scomparsa 24 anni fa, potrebbe essere di quelle significative. Ylenia era sparita il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dove si era recata con la famiglia: pare avesse discusso con papà e, da allora, si sono perse le sue tracce. Proprio le ultime conversazioni telefoniche con Ylenia Carrisi risalgono a qualche giorno prima della Scomparsa: ...

New Orleans - funerali giovane di 18 anni : il corpo seduto davanti alla playstation (foto) : È successo realmente a New Orleans, una città degli Stati Uniti D'America. Due settimana fa Renard Matthews, un ragazzo di 18 anni, è rimasto vittima di una sparatoria. Per cause ancora da chiarire, il giovane è finito in maniera accidentale in quel luogo e ha perso la vita. Sorprendente la commemorazione dei familiare che hanno voluto preparare un funerale diverso dal solito. La famiglia ha infatti proposto di posizionare la salma su una sedia ...

Narcao blues rende omaggio a New Orleans : CAGLIARI, 26 GIU - Un giro per la Sardegna con una valigia piena di blues. Anteprima a Sennori il primo luglio in uno scenario inconsueto, quello della ex cava del tufo, Spazio particolare perché con ...

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la serie è in pausa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

Beyoncè compra una chiesa a New Orleans dal valore di 850 mila dollari : Beyoncè compra una chiesa a New Orleans: secondo quanto rivelato da sito web TMZ, la popstar americana avrebbe proceduto all'acquisto di una chiesa, nella stessa zona in cui la cantante ha realizzato Lemonade. Stando ai dati riportati sul sito dell'agenzia immobiliare, l'edificio in pietra risale ai primi del '900 e ha una struttura di 7500 metri quadrati. Luogo simbolo e pittoresco, purtroppo la chiesa è rimasta inutilizzata negli ultimi ...