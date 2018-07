Nave Sarost | odissea finita | Tunisi autorizza lo sbarco I 40 migranti bloccati in mare

Sarost 5 - ok Tunisia allo sbarco dei migranti/ Ultime notizie - Croce Rossa : piano di accoglienza per la Nave : migranti , la Sarost 5 accolta in Tunisia , Ultime notizie : a bordo 40 profughi, fra cui 2 donne incinte. Dopo sedici giorni al largo, la nave ha trovato finalmente un porto(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:15:00 GMT)

La Tunisia ha autorizzato lo sbarco dei 40 migranti a bordo della Nave Sarost : La Tunisia ha autorizzato l’accoglienza nei suoi porti della nave commerciale Sarost, che da più di due settimane stazionava al largo delle coste tunisine con a bordo 40 migranti. L’ha annunciato il primo ministro Youssef Chahed ieri sera. Non è chiaro The post La Tunisia ha autorizzato lo sbarco dei 40 migranti a bordo della nave Sarost appeared first on Il Post.