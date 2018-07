Napoli | torna da Ischia e la moglie è scippata | preso a calci e pugni

Salta Sabaly : il Napoli torna su Arias? : Napoli - Cambio di programma forzato nei piani di calciomercato del Napoli , che secondo le indiscrezioni dell'ultima ora rinuncerà all'ingaggio di Youssouf Sabaly . Al 25enne terzino senegalese del ...

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

Torna in campo il Napoli di Ancelotti : test con il Carpi live sul Mattino.it : Torna in campo il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la passerella con il Gozzano, gli azzurri affrontano il Carpi allo stadio Briamasco di Trento, match trasmesso in diretta sia su...

Calciomercato Napoli - prime parole di Younes : 'Qui sono felice - voglio tornare presto' : E' stato un vero e proprio caso di Calciomercato, ma adesso sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Amin Younes e il Napoli, le loro strade si sono finalmente incrociate. Con la benedizione ...

CAVANI AL Napoli / Ultime notizie - De Laurentiis chiude le porte al Matador e torna in campo Milik! : CAVANI al NAPOLI, si può: Ultime notizie, il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Il Napoli fa sul serio a Dimaro - Anna Trieste torna tra i tifosi | Video : All'indomani dello show nel teatro di Dimaro, con Simone Verdi e Fabiàn Ruiz mattatori della serata, Anna Trieste torna tra i tifosi per una nuova tappa del Mattino dei tifosi. Con tante...

Trasporti : le Jolly della Messina ritornano nel Porto di Napoli : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Dopo cinque anni di distacco rivive un matrimonio che era durato quasi un secolo. è quello fra la compagnia di navigazione Ignazio Messina & C. e il Porto di Napoli, che tornano a essere gemellati nel terminal Co.Na.Te.Co/ Soteco al quale approda oggi, 16 luglio, la Jolly Palladio con i colori e le insegne del gruppo armatoriale genovese.Il ritorno a Napoli significa, da un lato, un recupero delle origini ...

Finito il Mondiale - torna la Serie A il primo gol dell Inter è di Lautaro. Poker del Napoli - Belotti ne fa 5 : ROMA - Sta per calare il sipario su Russia 2018 , con la finale fra Francia e Croazia che si contendono domenica la Coppa del Mondo, ma le attenzioni degli appassionati di pallone di casa nostra sono già sui club del cuore. Senza soluzione di continuità, infatti, la rassegna iridata passa il testimone alla stagione del ...

Il Napoli sogna Cavani - tifosi entusiasti. De Laurentiis : “si riduca l’ingaggio e può tornare” : “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore“. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una ...

Napoli - De Laurentiis : "Cavani se vuole tornare si riduca lo stipendio" : Serata scoppiettante ieri nel primo incontro fra tifosi e squadra nel ritiro in Trentino. Il presidente De Laurentiis che riparla di campionato falsato, Insigne che ammette di aver pagato ...