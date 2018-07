Napoli | è corsa a due per Grassi

Napoli - tre nomi in corsa per la corsia destra : nuovo affondo per Darmian : Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli , scrive la Gazzetta dello Sport. Per Sabaly gli esami clinici non sono andati come si sperava e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento. Il Napoli proverà a riaprire la pista Santiago Arias del Psv Eindhoven, anche se ...

DALLA FRANCIA - Napoli favorito nella corsa a Cavani : presentata offerta al giocatore : Il Napoli sarebbe la squadra favorita nella corsa ad Edinson Cavani . A scriverlo nelle ultime ore in FRANCIA è CulturePSG . Il club transalpino avrebbe respinto un assalto del Chelsea per il Matador. ...

Napoli - inglese violentata da due giovani. E poi da chi l'ha soccorsa : Sarebbe stata violentata da due giovanissimi, dopo una festa di studenti Erasmus a Napoli. Poi, soccorsa da un terzo ragazzo che s"era offerto di darle aiuto, sarebbe stata violentata anche da lui.Uno scenario dell"orrore quello che è emerso dalla denuncia di una giovane turista inglese. I fatti da lei denunciati sarebbero avvenuti nel capoluogo campano a marzo scorso. E oggi la ragazza, una 18enne, accompagnata dal padre e dai funzionari ...

Perotti : 'CR7 acquisto sorprendente. Scorsa stagione troppo distanti dal Napoli - non deve più succedere' : Farà bene al calcio italiano perché ora molti guarderanno il nostro campionato' Fonte: Sky Sport Comments comments

Napoli - si accelera per il terzino destro : è corsa a quattro : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Dimaro: Hamsik e Ounas circondati dai tifosi «Con Ancelotti sono rinato» La prima di Sarri in inglese

Napoli - città ad ostacoli per i disabili : che pericolo tra le auto in corsa : Francesco è solo uno dei tanti disabili presenti a Napoli e che giorno per giorno vive la città. Le sue difficoltà motorie, lo costringono alla carrozzina e questo gli crea non poche difficoltà. ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Immigrato ferito a Napoli da un'auto in corsa. 'Sparavano e ridevano' : 'Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ...

