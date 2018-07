Napoli | De Laurentiis fa il punto mercato | ' Ho chiesto Darmian | ma in prestito'

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Possibilità Henrichs - ho chiesto Darmian' : Un terzino e un terzo portiere, sono queste al momento le priorità di mercato del Napoli. Carlo Ancelotti attende quindi almeno altre due pedine per rinforzare la rosa a sua disposizione, con il ...

Napoli - il “Vero o falso” di De Laurentiis dà tanti spunti : Darmian - Henrichs - Gabriel e le cessioni : Darmian, Henrichs, Gabriel, questi ed altri nomi citati oggi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’interno del consueto “Vero o falso” Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’interno del consueto spazio a lui riservato da Radio Kiss Kiss, ha risposto in maniera secca ad alcune indiscrezioni di mercato. “Arias? Non lo so, vediamo. Darmian chiesto in prestito con diritto di ...

CAVANI AL Napoli/ Ultime notizie - Chiariello : "Io lecchino? L'unico a chiedere il Matador a De Laurentiis" : CAVANI al NAPOLI: Carlo Ancelotti non sembra particolarmente interessato ad un eventuale arrivo del Matador. L'allenatore dei partenopei spegne gli entusiami: tattica o fiducia nei suoi?(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:21:00 GMT)

De Laurentiis - basta navigare tra falsi e falsetti : fai grande il Napoli di Ancelotti : ... invece, ad un uomo misurato nella comunicazione, come Carlo Ancelotti , che potrebbe mostrare più e meglio il volto del Napoli nel mondo. Insomma, è da ritenersi una fortuna che il ritiro stia ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Soltanto voci - la rosa è al completo. Felice di lavorare con De Laurentiis' : tempo di bilanci di fine ritiro, per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli ha tenuto una conferenza stampa da Dimaro in cui ha fatto il punto sulle settimane di preparazione estiva svolte in ...

Napoli - Ancelotti parla ai tifosi : “assurda contestazione a De Laurentiis” : De Laurentiis nel mirino dei tifosi, interviene anche Mister Ancelotti a difesa del patron del Napoli citando alcuni dati “Gli striscioni di contestazione al presidente mi sorprendono un po’, questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere follie e questo gli va riconosciuto, è un dato ...

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis [VIDEO], presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della citta', sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo ...

Napoli - De Laurentiis : “le curve contestino pure” : “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando gli striscioni di contestazione apparsi oggi in città contro di lui. “Ormai – ha spiegato – queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va ...

Napoli - i tifosi contro De Laurentiis : "Ma quale top player - sei un buffone" : Tensione alle stelle tra alcuni tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis . I supporters della Curva A, infatti, stanno contestando l'operato del club che a loro dire non avrebbe rinforzato a dovere ...

Napoli - De Laurentiis blinda Hysaj : Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Elseid Hysaj . Il calciatore del Napoli può presto rinnovare il contratto eliminando la clausola attualmente presente.

Napoli - ancora De Laurentiis : “Il sorteggio della Serie A? Non mi è piaciuto” : ancora DE Laurentiis- Ci risiamo. Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni dei colleghi di “Radio Kiss Kiss”, ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo dissenso dopo il sorteggio del calendario di Serie A. “NON MI E’ PIACIUTO PER NIENTE” Il presidente attacca la Lega: “ll sorteggio del calendario di Serie A non mi è […] L'articolo Napoli, ancora De Laurentiis: “Il sorteggio ...

Ochoa e Sabaly al Napoli : l’annuncio di De Laurentiis : De Laurentiis ha piazzato il doppio acquisto di Ochoa e Sabaly, il Napoli avrà dunque un altro portiere dopo l’infortunio di Meret “E’ vero, possono arrivare Ochoa e Sabaly“. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al mercato del club azzurro. “Abbiamo questo problema degli extracomunitari -aggiunge il presidente del Napoli dal ritiro di Dimaro-. Se dobbiamo difendere la porta con un ...