Napoli-Chievo 2-0 | amichevole | risultato e cronaca in diretta live

Napoli - Verdi illumina la scena : show della squadra di Ancelotti contro il Chievo : Il Napoli vince anche la terza amichevole in Trentino e stavolta il test è più probante considerando il valore dell’avversario, rappresentando il Chievo una sorta di anticipo di Serie A per gli azzurri. Uno splendido gol di Verdi illumina subito la scena : tiro al volo di destro preciso e potente su lancio delizioso di Insigne. Poi Napoli sempre padrone del campo fino alla secoda rete di Tonelli che, entrato da poco nel finale, dà ...

