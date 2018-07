Napoli-Chievo 1-0 | Segui la diretta Ancelotti in cerca di conferme

Napoli Chievo 1-0 : il risultato dell'amichevole in diretta LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Napoli , 4-3-3,: Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Rog, Hamsik, Fabian Ruiz; Verdi, Milik, Insigne . Chievo , 4-3-3, : Sorrentino; Tanasijevic, Bani, Tomovic, ...

Napoli -Chievo 1-0 - amichevole : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Napoli-Chievo , amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e streaming.

Napoli -Chievo 0-0 | Segui la diretta Ancelotti in cerca di conferme : Il Napoli torna in campo contro il Chievo, nell'ultimo test italiano dell'estate, prima delle trasferte internazionali di agosto contro il Liverpool, Dortmund e Wolfsburg. Allo stadio...

Napoli -Chievo | Segui la diretta Ancelotti in cerca di conferme : Il Napoli torna in campo contro il Chievo, nell'ultimo test italiano dell'estate, prima delle trasferte internazionali di agosto contro il Liverpool, Dortmund e Wolfsburg. Allo stadio...

Napoli -Chievo - amichevole : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Napoli-Chievo , amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e streaming.

Napoli-Chievo : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Napoli-Chievo. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming amichevole Napoli-Chievo. Napoli-Chievo Diretta Streaming live Napoli-Chievo: Orario Diretta TV Amichevole 29 Luglio 2018 Assaggio di Serie A questa sera alle 21 a Trento nell’amichevole tra il Napoli e il Chievo. Sia Ancelotti che D’Anna potranno dare inFormazioni […]