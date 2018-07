Napoli | Ancelotti | “sono soddisfatto della rosa”

L'aziendalista Ancelotti in soccorso di ADL : "Cavani? Solo voci - ho già un Napoli forte" : Umile, disponibile, entusiasta e aziendalista: così l'aria frizzante di Dimaro e il caffè napoletano che gli prepara prima di ogni allenamento il magazziniere Tommaso, stanno cambiando il personaggio ...

Napoli - Ancelotti-show alla festa-presentazione di Dimaro : Il tecnico sul palco canta 'I migliori anni': "Unendo qualità, sogno e passione ce la possiamo fare"

La sfida di Ancelotti : "Niente top player - il Napoli è fantastico" : Il nuovo tecnico azzurro svela il suoi progetti e spegne le indiscrezioni. Piena fiducia nel gruppo e nessuna grande aspettativa sul mercato colloquio Chiedete e vi sarà dato: perché adesso viene il ...

Napoli in festa - Ancelotti canta il suo pezzo forte : 'I migliori anni della nostra vita' : Serata in festa per il Napoli, che è stato presentato in piazza a Dimaro. Allegria, applausi, entusiasmo, sorrisi e... canzoni! Un grande classico per gli azzurri che in questo ritiro hanno dimostrato,...

Il nuovo Napoli si presenta a Dimaro. Ancelotti : «Scudetto? Ce la giochiamo» : Tutti aspettavano Aurelio De Laurentiis, ma il presidente napoletano è il grande assente della serata a Dimaro. Il Napoli abbraccia i suoi tifosi e riceve l?affetto di fine ritiro, in...

A Dimaro il Napoli di Ancelotti si presenta in piazza | La diretta : In piazza Madonna della Pace a Dimaro-Folgarida, la presentazione della squadra del Napoli con il d.j. set all?interno del palco. Grande curiosità per scoprire ruolo per ruolo tutti i...

De Laurentiis - basta navigare tra falsi e falsetti : fai grande il Napoli di Ancelotti : ... invece, ad un uomo misurato nella comunicazione, come Carlo Ancelotti , che potrebbe mostrare più e meglio il volto del Napoli nel mondo. Insomma, è da ritenersi una fortuna che il ritiro stia ...

Cavani al Napoli/ Ultime notizie - Ancelotti soddisfatto del mercato : "Mai chiesto un top player" : Cavani al Napoli: Carlo Ancelotti non sembra particolarmente interessato ad un eventuale arrivo del Matador. L'allenatore dei partenopei spegne gli entusiami: tattica o fiducia nei suoi?(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Napoli - Ancelotti fiducioso per la stagione : «Cavani? Non m'interessa» | Video : «Abbiamo lavorato bene, è un gruppo sano che non ha avuto alcun intoppo a parte gli stop di Zielinski e Meret, ma per il resto sono soddisfatto». Carlo Ancelotti non sorride...

CAVANI AL Napoli/ Ultime notizie - Ancelotti snobba il Matador : "Non mi interessa..." : CAVANI al NAPOLI: Carlo Ancelotti non sembra particolarmente interessato ad un eventuale arrivo del Matador. L'allenatore dei partenopei spegne gli entusiami: tattica o fiducia nei suoi?(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “sono soddisfatto della rosa” : “Un bilancio sul ritiro? In generale sono molto soddisfatto della rosa. Parliamo di una rosa di qualità, volitiva, giovane e con ottime doti fisica. Le mie impressioni della vigilia sono state confermate e tutto ciò mi dà molta fiducia per l’inizio della stagione”. Così l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di fine ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. “Calendario difficile? C’è ...

Napoli - Ancelotti : “abbiamo 6 centrocampisti di qualità - li sfrutteremo” : “Hamsik sta dando molto nella nuova posizione, da quello che sta mostrando sembra che abbia giocato sempre lì: ci può dare qualità, ampiezza, cambi di gioco, aperture in verticale”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commentando il nuovo ruolo da centrale di centrocampo di Marek Hamsik. “Ne avevamo parlato – ha spiegato Ancelotti – e lui era disponibile. Non sarà perno principale del ...

Napoli - Ancelotti : “Cavani? Sono voci che nascono sempre nel mercato” : “Cavani? Sono voci che nascono sempre nel mercato. Quando finisce questo, dal 18 agosto ci si prepara al mercato di gennaio, ma io ho giocatori fantastici e la fortuna di allenarli; i giocatori di altre squadre non m’interessano”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, a Dimaro, sede del ritiro. “Sul mercato – ha detto, rispondendo alla chiusura negativa della trattativa per Sabaly – ...