Muore a 40 anni nonostante buon sistema defibrillatori

Udine - si tuffa nel torrente per rinfrescarsi e Muore annegato a 21 anni : NIMIS, Udine, - Tragedia intorno alle 11 di oggi, sabato 28 luglio, sulle rive del torrente Cornappo a Nimis . Un ragazzo di 21 anni del Senegal, richiedente asilo, ospite in paese, stava facendo il ...

Terni - Roberto Muore a 17 anni travolto dallo scooter dell'amico : era sdraiato in strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

Muore a 17 anni per un tragico gioco : Inutili i soccorsi per Roberto Albanucci , il giovane di 17 anni, morto nel cuore della notte di sabato 28 luglio ad Acquasparta per un tragico gioco. Il ragazzo, sdraiato in terra, stava filmando con ...

“Una morte orribile”. Si sdraia sull’asfalto per fare un “gioco” - Muore a 17 anni : Una dinamica agghiacciante, un incidente terribile che ha visto un minorenne investire e un uccidere un amico per un motivo folle. Una vita spezzata a soli 17 anni in provincia di Terni, dove ora amici e parenti piangono per un dramma che doveva e poteva essere evitato. Tutto è successo nella notte, quando i due si sono diretti in una strada del centro. Qui la vittima si è sdraiata sulla carreggiata, ha estratto il telefonino dalla tasca ...

Muore travolto a 17 anni per filmare l'amico in scooter : Un gioco finito male, una bravata ripresa col cellulare finita però in tragedia. Un ragazzino di 17 anni è morto nella notte ad Acquasparta, in provincia di Terni, travolto dallo scooter di un suo amico. Secondo quanto emerso, i due stavano facendo un pericolosissimo gioco: arrivati insieme, il ragazzo si è steso a terra lungo un rettilineo, per fare una ripresa video con il cellulare all'amico in scooter. Purtroppo ...

Terni - si sdraia sull’asfalto per filmare l’amico : Muore a 17 anni travolto da scooter : Per il ragazzo di 17 anni non c'è stato nulla da fare: è morto travolto dallo scooter dell'amico, mentre con il cellulare stava facendo un video per filmarne il passaggio.Continua a leggere

Muore a 117 anni la persona più anziana al mondo - la giapponese Chiyo Miyako : Guiness World Records non ha ancora confermato chi è la nuova donna più anziana al mondo. L'uomo più anziano al mondo per ora è Masazo Nonaka, che ha compiuto 113 anni il 25 luglio.

Auto contro furgone - Muore muratore di 41 anni a Misano E a Zogno grave un anziano : Ancora sangue sulle strade bergamasche. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio sulla Rivoltana a Misano. La vittima è Roberto Lochis, 41 anni, muratore di Morengo. Mancavano pochi ...

Irlanda - mangia un panino da McDonald’s e Muore : Maleek aveva solo 10 anni : Maleek Lawal, un bimbo di origini nigeriane, abitava a Dublino con la sua famiglia arrivata in Europa dalla Nigeria. "Eravamo senzatetto, senza nessuno che ci aiutasse, volevo solo che mio figlio fosse felice e sapevo quanto gli piacesse andare a mangiare al McDonald's" ha ricordato la madre.Continua a leggere

Dramma in strada : scivola con lo scooter e finisce sotto un Tir - Ylenia Muore a 22 anni : La giovane, ha improvvisamente perso il controllo del motorino e ha sbandato finendo sull'asfalto, per un tragico destino in quel momento sopraggiungeva un camion dalla direzione opposta che ha travolto la 22enne senza lasciarle scampo.Continua a leggere

Perde il controllo dello scooter e scivola sotto un Tir - Ylenia Muore a 22 anni : Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero , di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla ...

Massacrata di botte e uccisa al festino nella villa in Costa Smeralda : Muore a 34 anni : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata Massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle...

Si tuffa dal pedalò e Muore a 26 anni davanti alla fidanzata : “Non sapeva nuotare” : Il decesso nel primo pomeriggio di martedì a Jesolo. La vittima si chiamava Daniel Pedris e aveva 26 anni. Il bagnino dalla spiaggia lo ha raggiunto a nuoto e lo ha riportato a riva dove gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.Continua a leggere

Monia Muore mentre va al lavoro. E lascia un figlio di 11 anni : È morta mentre andava al lavoro in un drammatico incidente stradale. Uno schianto terribile e che non le ha lasciato scampo avvenuto nella giornata di lunedì 23 luglio 2018 nella provincia di Vicenza. Si chiamava Monia Nalin, aveva quarantasei anni ed era residente a Boschi Sant’Anna, nel Veronese. Come riporta il quotidiano l’Arena, che pubblica anche le immagini, Nadia era sposata e aveva un bambino di undici anni. L’incidente ...