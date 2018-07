MSI Optix MPG27CQ | provato il monitor da 27″ curvo con gli indicatori led Steelseries

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) Abbiamo avuto recentemente la possibilità di provare l’, ilWQHD da 27″ a 144Hz di MSI dotato del particolare sistema diled “GameSense” sviluppati in collaborazione con, rimanendone abbastanza soddisfatti. Ildi MSI si presenta con un design dalle linee moderne, che vede sia un segmento della parte posteriore delche il piloncino di supporto adottare un effetto metallo spazzolato, mentre in un altro spicchio del retro sono presenti delle decorazioni in stile circuiti elettronici retroilluminate tramite led RGB. Ci ha piacevolmente sorpreso la semplicità con cui è possibile regolare la posizione delsia in altezza, con uno sforzo minimo il supporto dello schermo scorre all’interno del piloncino verticale, l’inclinazione dello schermo (-5° a 20°) e ruotarlo a destra e sinistra ...