Morto avvelenato Kaos | il cane eroe di Amatrice

(Di domenica 29 luglio 2018) Dopo il terribile terremoto che nell'agosto 2016 ha devastato, centro della provincia di Rieti,, un pastore tedesco, aveva partecipato alle operazioni di soccorso e aveva cercato per giorni eventuali sopravvissuti sepolti sotto le macerie. Instancabile, era stato un vero e proprioa quattro zampe. Purtroppo, però, la meschinità di alcuni esseri umani non si è fermata neppure di fronte a questo e, qualche ora fa,è stato ritrovato senza vita,. Ilera nel giardino del suo istruttore, Fabiano Ettorre, a Sant'Eusanio Forconese (borgo della provincia dell'Aquila). Il post su Facebook Fabiano Ettorre, su Facebook, ha voluto denunciare l'accaduto e condividere il suo dolore per la perdita dell'amico a quattro zampe, che solo qualche settimana fa si era dimostrato determinante nel ritrovamento di un uomo residente a Roio (piccolo comune dell'Aquila) che ...