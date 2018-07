Morata papà di due gemelli | la madre è la bellissima Alice Campello FOTO ...

Doppietta Morata - è papà di due gemelli : "Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo ha scritto il calciatore -. Ogni giorno da quando ti conosco, ringrazio Dio per averti messo ...

Alvaro Morata è papà di due gemelli : sono nati Alessandro e Leonardo : L'attaccante del Chelsea ha dato la notizia su Instagram, pubblicando la foto con mamma Alice che tiene in braccio i piccoli

Alvaro Morata papà - nati i due gemellini : festa all'ospedale con mamma Alice Campello : MESTRE - Sono nati all'ospedale dell'Angelo di Mestre in Veneto i due gemelli (Alessandro e Leonardo) di Alvaro Morata, attaccante del Chelsea ex Juventus, e la moglie veneziana Alice...

Alvaro Morata papà di due gemelli/ Alice Campello ha partorito : "Il dono più bello del mondo" : Alvaro Morata è diventato papà: sua moglie, Alice Campello,ha dato alla luce due gemelli, Alessandro e Leonardo. Ecco le parole condivise su Instagram dall'attaccante del...(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Papà Morata! Sono nati i gemelli Alessandro e Leonardo : ROMA - ' E arrivò il giorno, 29 luglio 2018 '. Comincia così il lungo post su Instagram con cui Alvaro Morata annuncia ai suoi followers la nascita dei due gemelli avuti dalla moglie Alice Campello . '...

Morata diventa papà di due gemelli. L'annuncio social : 'Alice - sei una leonessa' : Benvenuti nel mondo Alessandro e Leonardo. Chiedo solo che siano in salute e che siano felici con l'amore che si respira nella nostra casa, nella nostra famiglia. Infine voglio ringraziare i medici, ...

Morata diventa papà - sono nati Alessandro e Leonardo : ' Non ho parole per ringraziarti, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo. Tu sei la pietra della mia vita ' prosegue sul social il neo papà, con parole che non nascondono ...