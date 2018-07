Militare suicida a Palazzo Grazioli | l' Esercito | ' Motivi sentimentali'

Roma - Militare di Angri si suicida a Palazzo Grazioli : indagini in corso : Roma. Dramma a Roma nel primo pomeriggio di ieri dove un giovane militare originario di Angri, Enrico De Mattia, si è suicidato. Come riportato dal sito dell'agenzia "Ansa", il caporal maggiore dell'...

Roma - Militare 25enne dell’operazione Strade Sicure suicida a Palazzo Grazioli : Era impegnato nell’operazione Strade Sicure a Palazzo Grazioli il caporale Enrico De Mattia che sabato 28 luglio si è tolto la vita. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è stata confermata dagli ambienti militari. Il giovane 25enne durante il turno pomeridiano sarebbe entrato in un bagno del Palazzo, residenza Romana di Silvio Berlusconi, portando con sé la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. Non si conoscono per il ...

Tragedia a Palazzo Grazioli : morto suicida un Militare di 25 anni : Lutto nelle forze armate. Si è suicidato ieri pomeriggio all'interno di Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi, un militare di 25 anni, originario di Angri in provincia di Salerno, inquadrato...

Militare suicida a Palazzo Grazioli/ Ultime notizie - Enrico De Mattia morto nella residenza di Berlusconi : Roma, Militare 25enne suicida a Palazzo Grazioli: Ultime notizie, il caporale Enrico De Mattia trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi. Misteri sulle cause, scattano indagini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Militare suicida a Palazzo Grazioli : Si è suicidato ieri pomeriggio all'interno di Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi, un Militare di 25 anni, E.D.M., originario di Angri in provincia di Salerno, inquadrato nell'...

Militare dell'Esercito si suicida a Palazzo Grazioli : Il caporal maggiore Enrico De Mattia, inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota dal sito ...

Un Militare dell'esercito si è suicidato a Palazzo Grazioli - era impegnato in "Strade Sicure" : Il caporal maggiore E.D.M, inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è confermata in ambienti militariDurante il turno pomeridiano, intorno alle 15, il giovane - originario di Angri (Salerno) e proveniente dal 1/o Reggimento Granatieri di Sardegna - sarebbe entrato in un bagno del Palazzo portando con ...