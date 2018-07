Militare si uccide con un colpo di pistola dentro Palazzo Grazioli

Si uccide con un colpo di pistola Militare in servizio davanti a Palazzo Grazioli : Tragedia a Palazzo Grazioli : il caporal maggiore Enrico De Mattia , inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri nella residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota ...

Somalia - Al-Shabaab uccide Militare americano in imboscata : Al-Shabaab , gruppo terroristico legato ad al Qaeda e all'Isis, ha esultato in seguito alla conferma dell' uccisione di un militare americano nella regione del Basso Giuba, in Somalia. Il Pentagono ha ...