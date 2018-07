huffingtonpost

: Militare Esercito si suicida a Palazzo Grazioli - HuffPostItalia : Militare Esercito si suicida a Palazzo Grazioli - M5S_Camera : ASSUNZIONI MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, AERONAUTICA E MARINA MILITARE: QUALI I TEMPI PREVISTI? Fra poco in… - eli_grandi : RT @RaiNews: Roma, militare dell'Esercito si suicida a Palazzo Grazioli ? -

(Di domenica 29 luglio 2018) Il caporal maggiore Enrico De Mattia, inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri a, la residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è confermata in ambienti militariDurante il turno pomeridiano, intorno alle 15, il giovane - originario di Angri (Salerno) e proveniente dal 1/o Reggimento Granatieri di Sardegna - sarebbe entrato in un bagno delportando con sè la pistola d'ordinanza e si sarebbe sparato in testa.29-LUG-18 15:44 NNNN