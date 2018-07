Militare Esercito si suicida a Palazzo Grazioli Ultime notizie Roma | “motivi

Un Militare dell'esercito si è suicidato a Palazzo Grazioli - era impegnato in "Strade Sicure" : Il caporal maggiore E.D.M, inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è confermata in ambienti militariDurante il turno pomeridiano, intorno alle 15, il giovane - originario di Angri (Salerno) e proveniente dal 1/o Reggimento Granatieri di Sardegna - sarebbe entrato in un bagno del Palazzo portando con ...