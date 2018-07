ilgossip

: Tristezza. Militare dell'Esercito si suicida a Palazzo Grazioli - Politica - - NicolaMorra63 : Tristezza. Militare dell'Esercito si suicida a Palazzo Grazioli - Politica - - Agenzia_Ansa : Militare dell'#Esercito si suicida a #PalazzoGrazioli a #Roma - RaiNews : Roma, militare dell'Esercito si suicida a Palazzo Grazioli ? -

(Di domenica 29 luglio 2018) GrNet.it: terzo suicidio in sei mesi di unStrade Sicure. Esercito: motivi sentimentali dietro al gesto Il caporal maggiore Enrico De Mattia, inquadrato nell’operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri a, la residenza romana di Silvio Berlusconi. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è confermata in ambienti militari Durante il turno pomeridiano, intorno alle 15, il giovane – originario di Angri (Salerno) e proveniente dal 1/o Reggimento Granatieri di Sardegna – sarebbe entrato in un bagno delportando con sè la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. GrNet.it ricorda che quello di ieri è il terzo suicidio in sei mesi di unimpegnato nell’operazione Strade Sicure. A febbraio 2018 un bersagliere di 29 anni, di Taranto, si è tolto la vita nello stesso modo nella stazione metro di ...