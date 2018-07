Milano Via Palestro | a 25 anni dalla strage la giornata di commemorazione al PAC

Milano. Dal 31 luglio modifiche al traffico in via Melchiorre Gioia : Da martedì 31 luglio al 4 agosto, per lavori di manutenzione allo stabile sovrastante, il sottopasso di via Melchiorre Gioia,

Via al Rally Show - lo spettacolo che romba a Milano : ... e un ricco contorno di eventi e attività a partecipazione gratuita: questo il mix alla base di MRS che negli spazi di Parco Experience per l'intera durata della kermesse ospita spettacoli di ...

Corso di Alta Formazione “Design for kids & Toys” al via a ottobre al Politecnico di Milano : Proseguendo il successo delle prime cinque edizioni del Corso di Alta Formazione in Design for kids & Toys di POLI.design, Il Master nasce con l’obiettivo di formare le nuove figure dei ‘toy designer’, oggi fortemente richieste dall’industria del giocattolo in Italia e all’estero. I moduli formativi teorici avverranno in modalità e-learning, con attività di workshop in presenza e un project work sviluppato durante un tirocinio ...

Milano - strage di via Palestro : 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone. Il sindaco Sala : “Inaccettabile che ancora non ci sia piena luce” : Alle 23.15 del 27 luglio del 1993 un boato scosse Milano. In via Palestro un’autobomba esplose nei pressi del Padiglione d’Arte Contemporanea, uccidendo cinque persone. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage. A quell’epoca più arrogante che mai, Cosa Nostra lanciò in una sola notte il suo monito allo ...

Milano - ingannava i turisti e le agenzie fingendosi promoter : presa la truffatrice di viaggi : La polizia spagnola, in collaborazione con i carabinieri di Milano, ha arrestato a Madrid Emilia Anna Maria Ursillo, svizzera di 53 anni che deve scontare 5 anni per una serie di truffe commesse ai ...

Milano - campus a Expo - via libera della Statale : «A Lendlease 600 milioni in trent'anni» : campus della Statale a Expo: adesso c'è chi lo realizzerà , il colosso australiano Lendlease, , in che modo , con il project financing , e per quanti soldi , 20 milioni di euro l'anno, che l'impresa ...

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

Milano : via libera Consiglio a variazione assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il do

Milano si aggiudica World Routes 2020 - la 'Davos dell'aviazione' : Milano , 25 lug., askanews, - Il World Routes, evento del settore aeronautico che riunisce ogni anno quattromila tra presidenti, Ceo e Direttori Generali delle compagnie aeree e degli aeroporti del ...

Via Palestro. A 25 anni dalla strage - Milano ricorda : Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre,

Luglio '93 - viale Isonzo - Milano : così (in segreto) nasceva Forza Italia : Venticinque anni fa, in piena Tangentopoli, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri creavano il loro nuovo partito. Ma solo sei mesi dopo il Cavaliere sarebbe "sceso in campo" pubblicamente. Ecco la storia di quei giorni Il mistero mai risolto della Falange Armata dietro le bombe del '93" Raul Gardini, spuntano le carte segrete" Dieci anni, mille bugie "

Milano viaggia al rialzo insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Procede sull'onda degli acquisti la Borsa di Milano . Partita in pole position rispetto all'Europa, Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il ...

