Milano Nuovo bando per scooter e mezzi innovativi elettrici in condivisione

Milano : anche segway e monopattini nel nuovo bando sulla mobilità ‘sharing’ : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – Milano incentiva la mobilità elettrica e quella condivisa con un nuovo bando dove sarà dato spazio anche a veicoli innovativi come il segway, una sorta di monopattino elettrico. La giunta ha approvato le linee guida per l’individuazione di “soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing elettrico non solo degli scooter, ma anche di mezzi innovativi purché ...

Milano - apre il nuovo Apple store in Piazza Liberty : Insomma come gli altri negozi del mondo. In bella vista gli ultimi prodotti, tra iPad, iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods e iPods pronti perché i clienti possano provarli. Primo cliente ad ...

Milano - lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO : Milano, lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO Il negozio in piazza Liberty è stato preso d'assalto da clienti e appassionati arrivati da tutto il Nord Italia. Ore di fila per accedere. È stata anche l'occasione per restituire alla città un nuovo spazio a due passi dal Duomo. LA ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Siamo andati a dare un occhiata al nuovo Apple Store di Milano : Tutto questo rientra nel cappello di Today at Apple , la serie di happening che caratterizza i flagship Store di tutto il mondo e che li diversifica da un normale punto vendita. La presentazione di ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...

Nuovo Master in Football Management & Mental Coaching : 20-23 settembre a Milano! : ... LEGALE E FISCALE Solo 30 i posti a disposizione per imparare i segreti del Football MANAGER & Mental COACH , nuova figura professionale che può aprire interessanti sbocchi professionali nel mondo ...

Le foto del nuovo Apple Store di Milano : Come è fatto il nuovo negozio che ha cambiato un'intera piazza della città a pochi passi dal Duomo The post Le foto del nuovo Apple Store di Milano appeared first on Il Post.

Com’è il nuovo Apple Store di Milano : Apre il 26 luglio il primo Apple Store nel centro di Milano. Il portale di vetro di Apple Piazza Liberty, che abbiamo potuto visitare in anteprima e le cui foto di interni ed esterni potete vedere nella gallery qui sopra si aprirà al pubblico della città di Milano alle 5 del pomeriggio con un’inaugurazione in grande stile. Apple ha voluto celebrare la creatività del capoluogo lombardo presentando 21 artisti locali che hanno creato nuovi ...

Inaugurato il nuovo lungomare - senz'auto - dietro ai bagni di Milano Marittima : Una riqualificazione che cade nell'anno in cui la Lonely Planet, forse la guida più importante al mondo, mette l'Emilia-Romagna al primo posto della graduatoria 'Best in Europe 2018' sulle dieci ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l