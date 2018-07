Milano Dal 31 luglio modifiche al traffico in via Melchiorre Gioia

Milano. Via Palestro : a 25 anni dalla strage la giornata di commemorazione al PAC : Milano ha ricordato la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, quando un’autobomba in via Palestro

Lavoro : dal 3/9 Film Festival a Milano : ANSA, - Milano, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni , Milano, , la ex-Stalingrado d'Italia, ...

Milano : un anno di stalking contro la ex - arrestato dalla polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

Allerta meteo Milano : temporali dalle 14 di oggi : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, fino a domenica 29 luglio alle ore 00.00. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune dispone l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Musica fuori dal tempo : Robert Plant all'Ippodromo di Milano - RECENSIONE E SCALETTA : Mentre mezzo mondo gli chiede d'essere quel che era, Robert Plant preferisce essere essere quel che non è mai stato. "Bello essere qui in Europa", scherza Robert Plant prima d'introdurre "The May ...

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

Roberto Benigni lascia l'ospedale di Sassari : l'attore trasferito al San Raffaele di Milano : Roberto Benigni ha lasciato il reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari. Completamente coperto da un lenzuolo verde e protetto dal personale sanitario e paramedico, che hanno ...

Milano - incubo legionella : un altro morto all'ospedale - quattro nuovi contagi : legionella a Milano, ci sono altre quattro persone contagiate dal batterio oltre alle 20 già colpite tra cui tre morte. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'...

Via Palestro. A 25 anni dalla strage - Milano ricorda : Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre,

Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

Estate a Milano. Dal 27 luglio al 2 settembre si balla in piazza del Cannone : Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’Estate in città.

Milano - punta da un insetto finisce all'ospedale in codice rosso : La disavventura di una donna di 50 anni in largo Cairoli: trasportata d'urgenza al Fatebenefratelli