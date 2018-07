Milano A settembre in partenza lavori in diversi luoghi della città

Aeroporti : a Milano a settembre World Routes 2020 : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, Aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed e’ organizzato da Ubm. L’accordo e’ stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da ...

Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

Nuovo Master in Football Management & Mental Coaching : 20-23 settembre a Milano! : ... LEGALE E FISCALE Solo 30 i posti a disposizione per imparare i segreti del Football MANAGER & Mental COACH , nuova figura professionale che può aprire interessanti sbocchi professionali nel mondo ...

A settembre Milano Movie Week prima edizione - Milano Post : ... come proiezioni, conferenze, workshop, mostre, eventi speciali e progetti sperimentali con un programma arricchito da incontri con attori, registi e protagonisti del mondo dell'audiovisivo. Milano ...

Estate a Milano. Dal 27 luglio al 2 settembre si balla in piazza del Cannone : Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’Estate in città.

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema : Milano,22 lug. (AdnKronos) - Una nuova week è pronta ad animare la città di Milano a settembre: dal 14 al 16 debutta la prima edizione di Milano Movieweek, promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Fuoricinema. Un palinsesto di eventi diffuso, che coinvolge tutte le realtà mil

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema (2) : (AdnKronos) – Milano Movieweek si aprirà il 14 settembre a CityLife con la terza edizione di Fuoricinema, l’evento dall’anima pop prodotto Fuoricinema e Corriere della Sera, per la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele Salvatores, Lionello Cerri.Una maratona non-stop che fino al 16 settembre proporrà incontri diurni e proiezioni notturne per raccogliere esperienze di ...

Vogue for Milano 2018 il 13 Settembre : ... in particolare alla realizzazione della copertura della pedana del Mercato Comunale di Lorenteggio, progettata da Renzo Piano , per consentire di ospitare spettacoli e attività sociali oltre che a ...

Moda : torna il 13 settembre Vogue for Milano : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Si terrà il 13 settembre la decima edizione di Vogue's Fashion Night Out, dallo scorso anno rinominata Vogue for Milano che si pone l’obiettivo di rafforzare la centralità della città non solo per il settore Moda ma anche per quello della fotografia, della musica e del

Vogue for Milano 2018 : la notte bianca della moda ci aspetta il 13 settembre : La Vogue Fashion's Night out è un'iniziativa nata nel 2009, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile il mondo della moda a quello dei consumatori. A partire dallo scorso anno, questo momento di incontro è stato rinominato Vogue For Milano, al fine di creare un legame ancora più forte e solido con la città, che ormai rappresenta il simbolo della moda Made in Italy nel mondo. L'evento avrà luogo il 13 settembre 2018, dalle ore 20 alle ore 22 ...