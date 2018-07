Milano | 54 enne travolto e ucciso dall' auto mentre cammina in strada

Milano - emergenza legionella : muore 94enne - è la seconda vittima : Milano, emergenza legionella: muore 94enne, è la seconda vittima Milano, emergenza legionella: muore 94enne, è la seconda vittima Continua a leggere L'articolo Milano, emergenza legionella: muore 94enne, è la seconda vittima proviene da NewsGo.

Milano - precipita da sette metri in parco acquatico : 11enne ferito : Un bambino di 11 anni si è procurato fratture a un braccio, a una gamba e al torace cadendo da circa sette metri mentre eseguiva il percorso nell'aria vincolato a un cavo d'acciaio all'interno del ...

Milano - grave incidente su A4 : 59enne muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...

Milano - 22enne drogata e stuprata : condannati Guarnieri - Caputo e Coazzotti/ Video - urla in aula dopo sentenza : Milano, 22enne narcotizzata e violentata con droga dello stupro: condannati a 12 e 8 anni a Guido Guarnieri, Mario Caputo e Marco Coazzotti. Video, urla e tensioni in aula dopo la sentenza(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Milano - 22enne violentata con la droga dello stupro in un drink : il pm chiede 3 condanne fino a 14 anni : Non possono essere concesse le attenuanti generiche «perché sarebbe un insulto» per la vittima e anzi deve essere applicata al reato di violenza sessuale di gruppo anche l'aggravante della «...

Milano - nessuno vuole operare 19enne con la clavicola lussata : "Aorta a rischio" : Milano, nessuno vuole operare 19enne con la clavicola lussata: "Aorta a rischio" Milano, nessuno vuole operare 19enne con la clavicola lussata: "Aorta a rischio"

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In ...

Milano - stuprò una cliente 20enne : arrestato tassista abusivo : Milano, stuprò una cliente 20enne: arrestato tassista abusivo Milano, stuprò una cliente 20enne: arrestato tassista abusivo

Milano - in bicicletta con la droga negli slip : fermato spacciatore 22enne : Insospettiti dal comportamento del giovane, incensurato, i poliziotti di Legnano lo hanno bloccato per un controllo