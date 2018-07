Milan | si complica la cessione di Montolivo

Scambio Bonucci-Caldara - - sembra - fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l'ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della ...

Scambio Bonucci-Caldara - (sembra) fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l’ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della Juventus sembra fatto, senza nessun conguaglio economico tra le due società italiane. Nella trattativa l’inserimento di Higuain, però al contrario, pare stia creando qualche problema. Il club bianconero vorrebbe far rientrare nello ...

Legionella - terza vittima nel Milanese : donna di 84 anni morta per complicanze : Salgono a tre le vittime della Legionella a Bresso, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti nei giorni scorsi, un’altra donna di 84 anni è deceduta per le complicanze dopo aver contratto il batterio. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. Diciassette in tutto i casi segnalati. La Regione Lombardia ha consigliato di pulire i filtri dei rubinetti, ...

