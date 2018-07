Milan | scatta il toto-capitano | Romagnoli e Bonaventura i favoriti

Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty/ Ultime notizie - code di curiosi : scatta il conto alla rovescia : Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty. Ultime notizie, code di curiosi: scatta il conto alla rovescia. Lo store aprirà ufficialmente alle ore 17:00 di questa sera(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:22:00 GMT)

Legionella a Milano - terza vittima e 18 casi : il batterio si annida nell’acqua e nei condizionatori - scatta l’allarme al Nord Italia : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della Legionella a Bresso. Un’altra donna, età 84 anni, ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta nella notte. E sale a quota 3 il numero dei pazienti deceduti per il batterio che sta facendo registrare un picco di contagi nel comune alle porte di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, erano morti prima un uomo e poi una donna, entrambi di 94 anni. C’e’ ...

Milan - Elliott pronto a riscattare e rivendere il club : Mister Li non ha ancora versato i 32 milioni al fondo americano che ora avvierà le procedure per escutere la maggioranza delle quote che poi rivenderà al miglior offerente

Milano - scatta allerta meteo : Milano, 3 lug. , AdnKronos, - allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, con rischio ...

Milano - in arrivo una perturbazione con temporali : scatta l'allerta meteo : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche violenti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo , rischio moderato, . Il Comune ha ...

Milano - scatta allerta meteo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, con rischio moderato. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di via D

Milano. Scatta il piano di razionalizzazione delle tariffe museali : Il piano di razionalizzazione delle tariffe museali, approvato dal Consiglio Comunale di Milano lo scorso 16 aprile, entra in vigore

Milano. Darsena : scattano i divieti : È in vigore l’ordinanza che vieta di introdurre in Darsena bottiglie o contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica con

Milan news - riscattato Borini. Gattuso : "Dobbiamo entusiasmare i tifosi" : Il Milan ha pagato al Sunderland i 5 milioni per il riscatto dell'esterno felsineo. Intanto mister Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV

Atletico Madrid-Suso - scatta il pressing. No del Milan ma c'è la clausola : Era nell'aria già da settimane, ma adesso il forcing sarebbe iniziato. L'Atletico Madrid ha avviato il pressing su Suso. Condizionale obbligatorio, perché la stampa spagnola non ha dubbi mentre dagli ...

Milano - il sindaco Sala vara il “piano moschee” : scattano le polemiche : Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche Continua a leggere L'articolo Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche proviene da NewsGo.

Milano - il sindaco Sala vara il “piano moschee” : scattano le polemiche : Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche Continua a leggere L'articolo Milano, il sindaco Sala vara il “piano moschee”: scattano le polemiche proviene da NewsGo.

Milano - il sindaco Sala vara il "piano moschee" : scattano le polemiche : Il Comune regolarizza 4 luoghi di culto per i musulmani e ne apre altri 2. Critici i presidenti di centrodestra dei Municipi interessati dal bando

Milano - blitz anti-droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...