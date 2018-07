Milan | offerta per Higuain E l' agente sbarca in Italia

Juve - il Chelsea vira su Caldara : c'è l'offerta. E la trattativa con il Milan... : trattativa - Secondo il Corriere dello Sport , Marina Granovskaia ha già presentato ieri, nell'incontro con il ds della Juventus Fabio Paratici, una proposta iniziale di 40 milioni, bonus compresi. I ...

Marotta : 'Higuain? Nessuna offerta concreta da Milan e Chelsea. Bonucci...' : Beppe Marotta , amministratore delegato della Juventus, parla a Sky Sport del Milan che i bianconeri affronteranno all'undicesima giornata, prevista per l'11 novembre: 'Il Milan rappresenta una squadra da battere, una delle più autorevoli candidate alla vittoria ...

Bonucci-Higuain - l’offerta del Milan alla Juventus che può sbloccare l’affare : Bonucci alla Juventus e Higuain al Milan, entra sempre di più nel vivo la trattativa tra bianconeri e rossoneri, novità assolutamente a sorpresa. Si profila dunque il clamoroso ritorno alla Juventus del difensore mentre il Pipita sta per prendere la strada di Milano. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha chiuso lo spazio dell’argentino in bianconero, Higuain vuole essere grande protagonista ed al Milan può confermarsi devastante. ...

Chelsea - c’è l’offerta per Reina : il Milan pensa alla plusvalenza : Reina in procinto di lasciare il Milan dopo pochi giorni dal suo arrivo in rossonero, una situazione paradossale: ecco l’offerta del Chelsea Chelsea, c’è l’offerta per Reina. Maurizio Sarri vuole il suo ex pupillo partenopeo e per averlo è disposto a spendere 5 milioni di euro. Questa la prima offerta del Chelsea, il Milan però ne chiede 10, ma la sensazione è che si possa chiudere attorno ai 7 milioni di euro. Una ...

Milan - ecco l'offerta a Higuain : Il Milan tenta il colpo Gonzalo Higuain , spuntano le prime cifre offerte all'attaccante della Juventus : stando a La Gazzetta dello Sport , il club rossonero ha messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione , 3 in meno di quanto percepito in bianconero, contratto fino al 2021,.

Boom Milan - prima offerta ad Higuain : tutti i dettagli : Gonzalo Higuain si avvicina al Milan, una trattativa che ha del clamoroso e sembra ripercorrere i passi di quella che ha portato Bonucci in rossonero Il Milan fa sul serio per Gonzalo Higuain. Il neo direttore dell’area tecnica Leonardo, nella serata di ieri ha avuto una lunga telefonata con l’amministratore delegato della Juventus Marotta. Evidentemente, il neo dirigente rossonero, ha avuto il via libera per contattare ...

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : ma Sarri lo vuole fortemente al Chelsea - pronta maxi offerta : Higuain al Milan? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Milan - Rybolovlev ultima chance per Yonghong Li/ Ultime notizie : cosa succede se Elliot rifiuta l'offerta : Milan, offerta di Dmitrij Rybolovlev a Mr Li: estremo tentativo per sfidare Elliott e Rocco Commisso. Chi è il patron russo del Monaco che tenta la scalata ai rossoneri: le Ultime notizie. Rybolovlev: è questo il nome del magnate russo proprietario del Monaco che può salvare Yonghong Li da una perdita milionaria acquistando il Milan a tempo scaduto. Una corsa contro il tempo di cui si conoscerà l'esito nelle prossime ore, quella del ...

Milan - arriva l’offerta del proprietario del Monaco Rybolovlev. Mr Li cerca di convincere Elliott : Un’ultima disperata carta da giocare. Tra oggi e stanotte Mr Yonghong Li, secondo indiscrezioni, punterebbe a firmare secondo quanto risulta al Sole 24 Ore un preliminare di contratto...

Milan - offerta Dmitrij Rybolovlev a Li/ Ultime notizie - chi è il patron del Monaco : sfida Elliott e Commisso : Milan, offerta di Dmitrij Rybolovlev a Mr Li: estremo tentativo per sfidare Elliott e Rocco Commisso. Chi è il patron russo del Monaco che tenta la scalata ai rossoneri: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Il Tottenham bussa in casa Milan : l’offerta che fa “traballare” Mirabelli : Tottenham pronto a pescare in Italia per rafforzare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Pochettino nella prossima stagione Il Tottenham ha bussato in casa del Milan nelle scorse ore. L’agente di Ricardo Rodriguez infatti, ha portato un’offerta proveniente dall’Inghilterra al ds rossonero Mirabelli. La stampa inglese parla di una proposta attorno ai 20 milioni di euro, per un calciatore che però è giunto al ...