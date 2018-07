Milan | Leonardo dirigente da top club! Singer a Milano per i ' momenti clou'

Milan - adesso si fa sul serio Gordon Singer arriva in Italia : vertice con Leonardo e Scaroni : Il Milan targato Elliott è pronto a ricostruire sotto il profilo tecnico e dirigenziale il club rossonero, Singer sbarca in Italia Il nuovo Milan targato Elliott, dimostra ancora una volta di fare sul serio. Gordon Singer, il figlio di Paul Singer, numero uno del fondo americano, è in procinto di sbarcare in Italia per un vertice con Leonardo e Scaroni. L’indiscrezione del Corriere della Sera è molto significativa, dato che dà un ...

Milan - arriva Gordon Singer : vertice con Scaroni e Leonardo : Leonardo, responsabile dell'area tecnica, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. LaPresse Gordon Singer sarà a Milano nel corso della prossima settimana per calarsi nel mondo Milan e incontrare il nuovo management. Secondo il Corriere della Sera, il figlio di Paul Singer, numero uno del fondo Elliott, nuovo proprietario del club, ha in agenda un vertice con il ...

Donadoni : 'Milan? Ora sono tranquillo. Elliott gruppo serio - Leonardo ha una marcia in più. Su Bologna e Nazionale...' : Il nuovo Milan di Elliott e Leonardo, il suo Bologna, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la Nazionale. Ecco alcuni temi dell'intervista rilasciata da Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport : 'Futuro? Valuto le cose con grande serenità. Non so cosa farò'. SUL Bologna - 'È una squadra che sta crescendo piano, non credo che tra i prossimi obiettivi ora ci sia l'Europa anche se mi ...

Donadoni : 'Col Bologna raccolto ciò che si poteva. Milan? Con Leonardo ed Elliott più sicurezza. Sullo scudetto...' - : Roberto Donadoni , ex allenatore del Bologna , ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport . Tra i vari temi trattati, la sua esperienza con i rossoblù, le vicende della sua ex squadra, il Milan e un pensiero sul prossimo campionato. Bologna - 'Il Bologna giocava così male? È una ...

Balotelli al Milan? Contatto Raiola - Leonardo - con il Parma sullo sfondo : Balotelli al Milan fino a qualche giorno era fantacalcio. Oggi non lo è più. I motivi sono facili da rintracciare. L'arrivo di Leonardo al timone della gestione sportiva rossonera è solo l'ultimo di una serie di cambiamenti che hanno praticamente azzerato i quadri societari e dirigenziali. Il braccio di ferro relativo al caso Donnarumma aveva praticamente portato ai minimi storici il rapporto tra il club rossonero e l'agente del calciatore Mino ...

Milan - Higuain torna in Italia con l'agente : previsto un incontro con Leonardo : Secondo Sky Sport , lo scambio tra Bonucci e Caldara sarebbe già definito da giorni, ma la trattativa non può chiudersi per la volontà della Juventus di inserire anche Higuain , diventato un problema sportivo e ...

Milan - Leonardo ha chiamato un centrocampista : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , nelle ultime giornata il nuovo direttore tecnico del Milan , Leonardo ha tentato di soffiare al Jiang su Suning il centrocampista brasiliano Ramires , corteggiato lo scorso gennaio proprio dai ...

Milan - nuovo contatto Conte-Leonardo : tutta la verità al di là delle “smentite di rito” : Milan, nuovo contatto Conte-Leonardo, il tecnico ha lasciato il Chelsea, club col quale ha ancora un contenzioso aperto: i rossoneri si inseriscono In casa Milan risuona ancora una volta il nome di Antonio Conte. Le indiscrezioni relative ad un nuovo contatto tra Leonardo e l’ex allenatore del Chelsea, tornano d’attualità. Si parla infatti di un possibile incontro ad inizio della prossima settimana tra i due, incontro che ...

Milan - Leonardo parlerà ancora con Conte : Gattuso appeso a un filo: il brasiliano vuole capire se l'ex ct potrà liberarsi, in tempi brevi, dal Chelsea

Milan - Leonardo scatenato : chiesto un altro calciatore al Chelsea di Sarri - i dettagli : Milan, Leonardo alle prese con diverse piste da vagliare per rafforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso: l’ultima porta in casa Chelsea Milan, Leonardo si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, per rafforzare una rosa già competitiva. Lo scambio Bonucci-Caldara sembra decollare definitivamente, ma il neo dirigente sta lavorando anche con il Chelsea per diversi nomi della rosa di Sarri. Noto l’interesse per il costoso ...

Milan - Leonardo : 'Questo club è la mia vita - tornerà grande' : ... altre volte complica: stavolta ci sono delle idee molto chiare, la proprietà vuole conoscere il modo migliore per entrare in questo mondo basandosi sul Financial Fair Play" ha detto Leonardo. Per ...

Juve-Caldara-Bonucci - vertice a Milano - E poi Paratici incontra Leonardo : Il summit per capire la volontà del club bianconero. Uno spiraglio per Leo, ma Allegri non vuole privarsi di Caldara. E c'è molto altro

Milan - Leonardo : “Conte? Avanti con Gattuso”/ Ultime notizie : anche Baresi lo conferma : Milan, Leonardo smentisce l'arrivo di Conte e conferma la permanenza di Gattuso sulla panchina rossonera. Le Ultime notizie: “Subito in sintonia sul calciomercato”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:39:00 GMT)

Milan - Leonardo : "Felice di essere tornato - Gattuso resta. Maldini? Vediamo" : ... 'Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce, la squadra, ho accettato la proposta perché sopra di me ho visto interesse nel mondo del calcio, una struttura di persone giovani che hanno ...