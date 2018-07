Milan | Biglia fa mea culpa | “stagione non all’altezza chiedo scusa | adesso voglio

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Lucaspronto a prendersi la sua rivincita personale dopo una stagione sottotono: il centrocampista delfa meae per l’annata conclusa e si dichiara in cerca di riscatto L’annata delnon è andata come le rosee aspettative, dovute alle spese di mercato, avevano fatto sperare. I rossoneri sono stati ‘traditi’ proprio da alcuni nuovi arrivi che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. Lucasad esempio, avrebbe dovuto essere il faro del centrocampo rossonero, ma a causa di qualche infortunio di troppo e diverse prestazioni sottotono, l’argentino ha vissuto una stagione da dimenticare. Dopo il Mondiale, anch’esso avaro di soddisfazioni,è però pronto a riprendersi, con gli interessi, la sua rivincita in maglia rossonera: “durante le vacanze ho avuto il tempo di mettere tutto a posto,non sono al 100% ...