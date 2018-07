Migranti : Tunisia - via libera a Sarost5 : ANSA, - TUNISI, 29 LUG - Le autorità tunisine hanno infine autorizzato l'attracco a Zarzis per motivi umanitari della nave commerciale Sarost 5, con a bordo 40 Migranti, che da oltre due settimane ...

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve sbarco immediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

Da 13 giorni una nave con 40 Migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Migranti : Trenta a presidente Tunisia - lavorare insieme su flussi : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, chiede alla Tunisia collaborazione per il controllo dei flussi di Migranti. "L'Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità' della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità", ha detto Trenta ...

Migranti : in 15 sbarcano a Lampedusa - partiti da Tunisia : Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia Continua a leggere L'articolo Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia proviene da NewsGo.

Migranti : in 15 sbarcano a Lampedusa - partiti da Tunisia : Quindici Migranti sono stati soccorsi venerdì sera da una motovedetta della Guardia costiera a poche miglia da Lampedusa. I Migranti, 6 uomini e 9 donne di cui una incinta, hanno detto di essere ...

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

